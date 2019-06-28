Diyarbakır, Kayseri, Trabzon ve Van Bölge Adliye Mahkemelerinin yargı çevreleri yeniden belirlendi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, Diyarbakır
, Kayseri
, Trabzon
ve Van
Bölge Adliye Mahkemelerinin yargı çevrelerini yeniden belirledi.
HSK'nın, 4 bölge adliye mahkemesinin yargı çevresinin yeniden belirlenmesine ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, Adalet Bakanlığı
Personel Genel Müdürlüğünün bölge adliye mahkemelerinin yargı çevrelerinin yeniden belirlenmesine ilişkin yazısı görüşüldü.
Bu kapsamda, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresi, Diyarbakır, Batman
, Bingöl
, Elazığ
, Mardin
, Siirt
ve Şırnak
'tan oluşurken, Erzurum
Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinden Bingöl, Gaziantep
Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinden Batman, Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Siirt ve Şırnak'ın çıkartılarak Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresine dahil edilmesi kararlaştırıldı.
Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresi de Kayseri, Nevşehir
, Niğde
, Sivas
ve Yozgat
olarak belirlenerek, Ankara
Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinden Kayseri, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ın, Adana
Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinden Niğde çıkartılarak Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresine dahil edildi.
Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresi, Trabzon, Artvin
, Giresun
, Gümüşhane
ve Rize
'den oluşurken, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinden Artvin ve Gümüşhane, Samsun
Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinden Giresun, Rize ve Trabzon'un çıkartılarak Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresine dahil edilmesi kararlaştırıldı.
Van Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinin, Van, Bitlis
, Hakkari
ve Muş
olarak belirlenerek, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinden Bitlis, Hakkari, Muş ve Van çıkartılarak Van Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresine dahil edilecek.
Diyarbakır, Kayseri, Trabzon ve Van Bölge Adliye Mahkemeleri ile ilgili düzenleme, 2 Eylül
2019 itibarıyla uygulanacak.