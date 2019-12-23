Diyarbakır 'kıran-11 narko-terör' operasyonunda 13 sığınak tespit edildi, 456 kilo esrar ele... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır 'kıran-11 narko-terör' operasyonunda 13 sığınak tespit edildi, 456 kilo esrar ele... - Son Dakika

Diyarbakır 'kıran-11 narko-terör' operasyonunda 13 sığınak tespit edildi, 456 kilo esrar ele...

6 saat önce

'Kıran-11 narko-terör' operasyonunda 13 sığınak tespit edildi, 456 kilo esrar ele geçirildiDiyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında sürdüren 'Kıran-11 narko-terör' operasyonunda PKK'lı teröristlerin kullandığı 13 sığınak kullanılmaz hale getirilirken, 100 kilo amonyum nitratla güçlendirilmiş...

'Kıran-11 narko-terör' operasyonunda 13 sığınak tespit edildi, 456 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında sürdüren 'Kıran-11 narko-terör' operasyonunda PKK'lı teröristlerin kullandığı 13 sığınak kullanılmaz hale getirilirken, 100 kilo amonyum nitratla güçlendirilmiş patlayıcı ile 456 kilo esrar ele geçirildi.

Terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak ve barınakları tespit etmek, teröristlerle yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağlantıyı ortaya çıkarmak amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Lice ilçesinin kırsal alanında 21 Aralık günü başlatılan 'Kıran-11 narko-terör' operasyonu sürüyor.

456 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında, arazide çalılar ve kayalıklar arasına gizlenmiş çuvallar içerisinde, iki farklı bölgede, 456 kilo esrar ele geçirilerek, muhafaza altına alındı.

TERÖRİSTLERİN KULLANDIĞI 13 SIĞINAK KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ

Operasyon bölgesinde yapılan aramada PKK'lı teröristlerce kullanılan 2'si odalı 50 ve 60 metrekare büyüklüğünde olmak üzere 13 adet kış sığınağı tespit edildi. Sığınaklar, Patlayıcı Madde Tespit ve İmha (PAMİ) Timi ve Mayın-EYP Tespit ve İmha Timleri'nce (METİ) alınan önlemlerin ardından kullanılamaz hale getirildi.

AMONYUM NİTRATLA GÜÇLENDİRİLMİŞ PATLAYICI İMHA EDİLDİ

Operasyonda sığınak, ağaçlık, kayalık alan ve toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde, 2 Kalaşnikof tüfeği, RPG-7 roketatar silahı, tabanca, 15 kilo amonyum nitrat, 4 kilo C-4 patlayıcı, 4 RPG-7 roketatar mühimmatı, 3 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 17 Kalaşnikof şarjörü, 57 kütüklük, adet güneş paneli, çok sayıda yaşam, giyim ve tıbbi malzeme ile örgütsel doküman ele geçirildi. Ele geçen delil niteliğindeki malzemelere el konulurken, diğer malzemeler operasyon bölgesinde imha edildi.

Operasyonda ayrıca, Hedik Mahallesi kırsalında toprak altına gizlenmiş, 100 kilo amonyum nitrat ve şeker karışımı ile hazırlanmış el yapımı patlayıcı madde düzeneği tespit edildi. Patlayıcı, güvenlik güçlerince kontrollü şekilde imha edildi.

Diyarbakır 'kıran-11 narko-terör' operasyonunda 13 sığınak tespit edildi, 456 kilo esrar ele...

PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:47 Kaynak: DHA
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