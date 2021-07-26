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Diyarbakır kırmızıya büründü, hastanede yataklar yüzde 40 doldu - Son Dakika

Diyarbakır kırmızıya büründü, hastanede yataklar yüzde 40 doldu

26.07.2021 14:15

Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 9 günlük bayram tatili sonrası korona virüs yoğun bakım bölümünde yatakların doluluk oranı yüzde 40'lara ulaştı.

Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 9 günlük bayram tatili sonrası korona virüs yoğun bakım bölümünde yatakların doluluk oranı yüzde 40'lara ulaştı. Kuralların hiçe sayıldığı kentte bazı vatandaşlar maske takmazken, bir kişinin maskeyi yüzüne değil kafasına taktığı görüldü. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Yenal Karakoç kent sakinlerine uyarıda bulunarak, Diyarbakır'da ciddi oranda bir vaka artışının olduğunun ve bunun da tek sebebinin kurallara uymamaktan ve aşı olmamaktan kaynakladığını söyledi.

Sağlık Bakanlığının yeni tip korona virüs (Covid-19) ile ilgili haftalık verilerine göre, Diyarbakır son bir haftada vaka sayısı en çok artan iller arasında yer alırken, bakanlığın aşı ile ilgili verilerinde ise kent, en az bir doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller arasında. Kentte sosyal mesafe ve hijyen ile maske takma kurallarına uyum konusunda rehavete kapılırken, Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatak doluluk oranları bir haftada yüzde 40'a yükseldi.

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDEKİ 24 AĞIR HASTA BULUNUYOR

Kentte yeniden tırmanışa geçen korona virüs salgını sebebiyle Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki klinikte 70, yoğun bakımda 24 kişi tedavi görüyor. Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde ise korona virüs kliniğinde 9, yoğun bakımda ise 5 kişi, Kadın Doğum Hastanesi'ndeki klinikte 6'sı kadın 2'si çocuk olmak üzere 8 kişinin tedavi gördüğü öğrenildi.

MASKEYİ YÜZÜNE DEĞİL, KAFASINA TAKTI

Diyarbakır'da kurallara uymayanların görüntüsü kameraya yansırken, bazı vatandaşlar maske takmazken bir vatandaş ise maskeyi yüzüne takmak yerine kafasının üzerine takarken görüntülendi.

"GÜNDE BİN KİŞİ TEST İÇİN BAŞVURUYOR"

Korona virüsün tırmanışa geçmesi nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulunan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Yenal Karakoç, Diyarbakır uzun bir dönemdir vatandaşlarımızı aşı olmaları konusunda davet ettiklerini ama kentte aşılama oranının düşük olduğunu belirterek, "Aşılamada ülke sıralamasının sonundayız. Dolayısıyla buda korona virüs hasta sayısının yükselmesine neden olmakta. Hastanemiz sürecin başından bu yana ana pandemi hastanesi olarak hizmet vermektedir. Bununla ilgili yoğun bakım yatak doluluk oranımız yüzde 40 seviyelerine ulaştı. Servislerimizde yatan hasta sayımız yüzde 54 seviyesine ulaşmış durumda. Buda özellikle bayram süreci başladığı günden bu yana ciddi sayıda bir yükselişe geçti. 9 günlük bayram tatili boyunca hastanemizde ciddi oranda bir başvuru bulunmaktadır. Günde yaklaşık bin kişi hastanemize korona virüs şüphesiyle test için başvuruda bulunuyor" dedi.

"HERKESİ AŞI OLMAYA DAVET EDİYORUZ"

Diyarbakır'da ciddi oranda bir vaka artışının olduğunun ve bununda tek sebebinin kurallara uymamaktan kaynakladığını ifade eden Karakoç, "Diyarbakır'ın her bölgesinde son günlerde ciddi bir rehavete kapıldığını görmekteyiz. Sosyal mesafe, temizlik kurları ve maske kurallarına uyulmuyor. Kurallara uyma noktasında uyulmadığında temasta artış olmaktadır. Temas arttığında vaka oranında ciddi bir şekilde artışa geçtik. En önemlisi Diyarbakır'daki her vatandaşımızın özellikle aşı olmaları ve bu sürece uymalarını rica ediyoruz. Aşı olmanın en büyük avantajı hastaneye ve yoğun bakımda kalmayı yüzde 95 oranında azaltıyor. O yüzden herkesi aşı olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

(Sedat Irmak/İHA)

Diyarbakır kırmızıya büründü, hastanede yataklar yüzde 40 doldu
Diyarbakır kırmızıya büründü, hastanede yataklar yüzde 40 doldu
Diyarbakır kırmızıya büründü, hastanede yataklar yüzde 40 doldu
Diyarbakır kırmızıya büründü, hastanede yataklar yüzde 40 doldu

Gazi Yaşargil, Koronavirüs, Diyarbakır, Bayram, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Diyarbakır kırmızıya büründü, hastanede yataklar yüzde 40 doldu - Son Dakika


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