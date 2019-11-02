Son Dakika Haberleri: Diyarbakır kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Diyarbakır kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

7 saat önce

İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Diyarbakır kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır'ın Lice kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince hava destekli operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü kaydedildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 09:32 Kaynak: AA
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