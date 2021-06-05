Diyarbakır Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika

DİYARBAKIR Kültür Sanat ve Sinema Derneği'nce organize edilen 1'inci Diyarbakır Kısa Film Festivali, kapanış galasıyla sona erdi. Gecede toplam 17 kategoride ödül verildi.

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde 1-4 Haziran tarihleri arasında düzenlenen festivalde dereceye girenlere ödülleri verildi. Ödül törenine Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat, festivale katkı sunan ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, sivil toplum temsilcileri ile yönetmenler ve oyuncular katıldı.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Diyarbakır'ın tarihi geçmişine ve önemine dikkat çekerek, "Bu kente spor yakışıyor, sanat yakışıyor, kültür yakışıyor. İnşallah önümüzdeki günlerde kentimizi sporla, sanatla, kültürle dünyanın gündemine taşıma gayretimiz var. Bu yıl kısa film festivalini yaptık, inşallah seneye uzun metrajlı film festivali yapma hedefimiz var" dedi.Festival Direktörü ve Diyarbakır Kültür Sanat ve Sinema Derneği Başkanı Serhat Gönen de festivalin yaşam bulmasında emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.Festivalde jüri üyeleri, belgesel, kurmaca kategorisinde değerlendirme yaptı. Belgesel jüri özel ödülü yönetmenliğini Batuhan Kur'un 'Kurbağa Avcıları'na, En İyi Senaryo Ödülü Osman Çakır 'ın yönettiği 'Acil Çırak Aranıyor'a, En İyi Yönetmen Ödülü Tolunay Tekmek'in yönettiği 'Pembe Kimlik'e, En İyi Film Ödülü Volkan Güney Eker'in 'Bıraktığın Yerden' filmine verildi.KURMACADA KÜRTÇE FİLME ÜÇ ÖDÜLKurmaca kategorisinde ise, En İyi Oyuncu Ödülü 'Bare Gıran- Ağır Yük' filmiyle Adil Abdurrahman'a ve 'Dibim Baran Li Ser Bajar Dibarim- Yağmur Olup Şehre Düşüyorum' filmiyle Ramazan Ergin'e verildi. Jüri Özel Ödülü Gökhan Gönen'in Avarya filmine, En İyi Senaryo Ödülü Hatice Aşkın'ın 'APP' filmine, En İyi Yönetmen Ödülü Necdet Yiğit'in 'Tari- Karanlık' filmine, En İyi Film Ödülü 'Dibim Baran Li Ser Bajar Dibarim- Yağmur Olup Şehre Düşüyorum' filmine verildi.Yönetmen Reis Çelik , En İyi Film Ödülü'nü takdim ederken, "Yönetmenler Derneği olarak nerede sanatla ilgili bir etkinlik varsa oraya gitmek gibi bir kararımız var. Diyarbakır, medeniyetlerin bir kenti. O nedenle yanınızdayız. Kültür yaratamayan toplumlar tarih sahnesinde yokturlar. Ülkelerin tarihe not bırakmak için en yüksek ihtiyacı olan şeyi hazineleri değildir. Hazineleri hırsızlar alıp götürür. O nedenle en çok yükseltmemiz gereken tek şey sanattır" dedi.BAKAN KASAPOĞLU'NDAN KUTLAMAEn İyi Kurgu Ödülü 'Dibim Baran Li Ser Bajar Dibarim- Yağmur Olup Şehre Düşüyorum' filmine verildi. Bu film, jüriden toplam üç ödül almış oldu. Ödülü veren Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, anlamlı organizasyon için çaba gösterenleri ve destek olan kurumları kutladı. Kasapoğlu, "Diyarbakır, hakikaten sanattan, kültürden, spordan başarılarına devam edecektir. Buna inanıyorum. Gençlerimizde bu potansiyel var. Az önce Vali Bey de ifade etti. Sırada uzun metrajlı festival var" dedi.Ödülü Bakan Kasapoğlu'ndan alan yönetmen Kasım Ördek, "Filmi iki yıl önce Diyarbakır'da çektik. Ödülü bu kentin hafızasını koruyan Sur ve Sur halkı adına alıyorum" dedi. 'TÜRKİYE'Yİ CANNES'DE EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ'En İyi Müzik Ödülü 'Avarya', En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü 'Karganın Aşınmış Gagası', En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü 'Sonsuz', En İyi Kadın Oyuncu Ödülü 'Servis' ve 'Karganın Aşınmış Gagası' filmine verildi. Ödülü veren oyuncu Umut Karadağ , başrolünü yaptığı 'Bağlılık Hasan' filmiyle Cannes Film Festivali'ne davet edildiğini ifade ederek, "Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bu arada Diyarbakır, benim ikinci memleketim. Burada Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptım. Burada çalacağım kapı o kadar çok ki. Herkese sonsuz teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.DİKAD'DAN ÖZEL ÖDÜL

Diyarbakır İş Kadınları Derneği (DİKAD), 20 film arasında kadın temalı 'Yaylacı' filmine özel ödül verdi. Galada ayrıca sinema oyuncusu Ali Sürmeli'ye, Ahmet Arif adına, Suna Yıldızoğlu'na da Sami Hazinses adına 'Emek Ödülü' verildi.