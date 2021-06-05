Üye Girişi
Diyarbakır Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika

Diyarbakır Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

05.06.2021 14:30
Diyarbakır Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu, System.String[]

DİYARBAKIR Kültür Sanat ve Sinema Derneği'nce organize edilen 1'inci Diyarbakır Kısa Film Festivali, kapanış galasıyla sona erdi.

DİYARBAKIR Kültür Sanat ve Sinema Derneği'nce organize edilen 1'inci Diyarbakır Kısa Film Festivali, kapanış galasıyla sona erdi. Gecede toplam 17 kategoride ödül verildi.

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde 1-4 Haziran tarihleri arasında düzenlenen festivalde dereceye girenlere ödülleri verildi. Ödül törenine Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat, festivale katkı sunan ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, sivil toplum temsilcileri ile yönetmenler ve oyuncular katıldı.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Diyarbakır'ın tarihi geçmişine ve önemine dikkat çekerek, "Bu kente spor yakışıyor, sanat yakışıyor, kültür yakışıyor. İnşallah önümüzdeki günlerde kentimizi sporla, sanatla, kültürle dünyanın gündemine taşıma gayretimiz var. Bu yıl kısa film festivalini yaptık, inşallah seneye uzun metrajlı film festivali yapma hedefimiz var" dedi.Festival Direktörü ve Diyarbakır Kültür Sanat ve Sinema Derneği Başkanı Serhat Gönen de festivalin yaşam bulmasında emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.Festivalde jüri üyeleri, belgesel, kurmaca kategorisinde değerlendirme yaptı. Belgesel jüri özel ödülü yönetmenliğini Batuhan Kur'un 'Kurbağa Avcıları'na, En İyi Senaryo Ödülü Osman Çakır'ın yönettiği 'Acil Çırak Aranıyor'a, En İyi Yönetmen Ödülü Tolunay Tekmek'in yönettiği 'Pembe Kimlik'e, En İyi Film Ödülü Volkan Güney Eker'in 'Bıraktığın Yerden' filmine verildi.KURMACADA KÜRTÇE FİLME ÜÇ ÖDÜLKurmaca kategorisinde ise, En İyi Oyuncu Ödülü 'Bare Gıran- Ağır Yük' filmiyle Adil Abdurrahman'a ve 'Dibim Baran Li Ser Bajar Dibarim- Yağmur Olup Şehre Düşüyorum' filmiyle Ramazan Ergin'e verildi. Jüri Özel Ödülü Gökhan Gönen'in Avarya filmine, En İyi Senaryo Ödülü Hatice Aşkın'ın 'APP' filmine, En İyi Yönetmen Ödülü Necdet Yiğit'in 'Tari- Karanlık' filmine, En İyi Film Ödülü 'Dibim Baran Li Ser Bajar Dibarim- Yağmur Olup Şehre Düşüyorum' filmine verildi.Yönetmen Reis Çelik, En İyi Film Ödülü'nü takdim ederken, "Yönetmenler Derneği olarak nerede sanatla ilgili bir etkinlik varsa oraya gitmek gibi bir kararımız var. Diyarbakır, medeniyetlerin bir kenti. O nedenle yanınızdayız. Kültür yaratamayan toplumlar tarih sahnesinde yokturlar. Ülkelerin tarihe not bırakmak için en yüksek ihtiyacı olan şeyi hazineleri değildir. Hazineleri hırsızlar alıp götürür. O nedenle en çok yükseltmemiz gereken tek şey sanattır" dedi.BAKAN KASAPOĞLU'NDAN KUTLAMAEn İyi Kurgu Ödülü 'Dibim Baran Li Ser Bajar Dibarim- Yağmur Olup Şehre Düşüyorum' filmine verildi. Bu film, jüriden toplam üç ödül almış oldu. Ödülü veren Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, anlamlı organizasyon için çaba gösterenleri ve destek olan kurumları kutladı. Kasapoğlu, "Diyarbakır, hakikaten sanattan, kültürden, spordan başarılarına devam edecektir. Buna inanıyorum. Gençlerimizde bu potansiyel var. Az önce Vali Bey de ifade etti. Sırada uzun metrajlı festival var" dedi.Ödülü Bakan Kasapoğlu'ndan alan yönetmen Kasım Ördek, "Filmi iki yıl önce Diyarbakır'da çektik. Ödülü bu kentin hafızasını koruyan Sur ve Sur halkı adına alıyorum" dedi. 'TÜRKİYE'Yİ CANNES'DE EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ'En İyi Müzik Ödülü 'Avarya', En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü 'Karganın Aşınmış Gagası', En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü 'Sonsuz', En İyi Kadın Oyuncu Ödülü 'Servis' ve 'Karganın Aşınmış Gagası' filmine verildi. Ödülü veren oyuncu Umut Karadağ, başrolünü yaptığı 'Bağlılık Hasan' filmiyle Cannes Film Festivali'ne davet edildiğini ifade ederek, "Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bu arada Diyarbakır, benim ikinci memleketim. Burada Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptım. Burada çalacağım kapı o kadar çok ki. Herkese sonsuz teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.DİKAD'DAN ÖZEL ÖDÜL

Diyarbakır İş Kadınları Derneği (DİKAD), 20 film arasında kadın temalı 'Yaylacı' filmine özel ödül verdi. Galada ayrıca sinema oyuncusu Ali Sürmeli'ye, Ahmet Arif adına, Suna Yıldızoğlu'na da Sami Hazinses adına 'Emek Ödülü' verildi.


Diyarbakır Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
Diyarbakır Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
Diyarbakır Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
Diyarbakır Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
Diyarbakır Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
Diyarbakır Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
Diyarbakır Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
Diyarbakır Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Münir Karaloğlu, Film Festivali, Diyarbakır, Kısa Film, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Diyarbakır Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 5 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 92 kişi vefat etti, 6 bin 126 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 5 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 92 kişi vefat etti, 6 bin 126 yeni vaka tespit edildi Muharrem İnce, İzmir'de CHP'li seçmenden oy istedi: Zorla oy veriyorsan, yerin Memleket Partisi Muharrem İnce, İzmir'de CHP'li seçmenden oy istedi: Zorla oy veriyorsan, yerin Memleket Partisi Galatasaray'daki başkanlık seçiminde Yiğit Şardan'ın listesindeki Abdurrahim Albayrak'tan dikkat çeken paylaşım Galatasaray'daki başkanlık seçiminde Yiğit Şardan'ın listesindeki Abdurrahim Albayrak'tan dikkat çeken paylaşım Hollanda'dan şakayık fidesi getirerek 7 yıl önce Yozgat'a ektiler! Şimdi siparişlere yetişemiyor Hollanda'dan şakayık fidesi getirerek 7 yıl önce Yozgat'a ektiler! Şimdi siparişlere yetişemiyor FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen'in ifadesi ortaya çıktı: Amcam örgütün lideridir FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen'in ifadesi ortaya çıktı: Amcam örgütün lideridir Akhisarlı futbolcu, Ahmet Çakar'dan şantaj ve dolandırıcılık gerekçesiyle şikayetçi oldu Akhisarlı futbolcu, Ahmet Çakar'dan şantaj ve dolandırıcılık gerekçesiyle şikayetçi oldu Köy sakini anında telefonuna sarıldı! Yılanların dansı görenleri şaşırttı Köy sakini anında telefonuna sarıldı! Yılanların dansı görenleri şaşırttı Kliniğe beyaz diş hayaliyle girdi, delirten hastalıkla çıktı! Ötenazi isteyen kadın, aldığı iş teklifi sayesinde hayata tutundu Kliniğe beyaz diş hayaliyle girdi, delirten hastalıkla çıktı! Ötenazi isteyen kadın, aldığı iş teklifi sayesinde hayata tutundu

Son Dakika Haberleri
17:57 Galatasaray'daki başkanlık seçiminde Yiğit Şardan'ın listesindeki Abdurrahim Albayrak'tan dikkat çeken paylaşım
17:44 Senet imzalamadı, hayatı karardı! İş insanına 6 milyon 200 bin TL hayali borç yazdılar
17:36 FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen'in ifadesi ortaya çıktı: Amcam örgütün lideridir
17:36 Yüzlerce vatandaş koronavirüs aşısı için böyle bekledi
17:20 İtalya'yı ayağa kaldıran ölüm! Genç futbolcu, ırkçılığa dayanamayıp intihar etti
17:12 16 yaşındaki kızı kaçırması nedeniyle gözaltına alınan adam, kızın ifadesinin ardından serbest bırakıldı
17:02 Akhisarlı futbolcu, Ahmet Çakar'dan şantaj ve dolandırıcılık gerekçesiyle şikayetçi oldu
16:55 3'üncü kattan düştü, alkol aldığı öğrenilmesin diye yaralı halde kaçtı
16:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğal makasınız yok mu?" diyerek cebinden çakı çıkardı
16:32 Fenerbahçe'de yönetici Metin Sipahioğlu, basını bombaladı: Üç maymunu oynayan şerefsizler
Galatasaray'ın Diagne-Halil takas teklifini Brentford reddetti Galatasaray'ın Diagne-Halil takas teklifini Brentford reddetti         
20:22
Maltepe'de baraj kenarında dehşet! Kayıp kadın boğazı kesilmiş halde bulundu Maltepe'de baraj kenarında dehşet! Kayıp kadın boğazı kesilmiş halde bulundu         
18:39
Yıllar ne çabuk geçti! En Son Babalar Duyar dizisinin Ceren'i anne oluyor Yıllar ne çabuk geçti! En Son Babalar Duyar dizisinin Ceren'i anne oluyor         
18:19
Kadınlara sarılıp, elle taciz eden kişi psikolojik sorunları olduğunu iddia etti Kadınlara sarılıp, elle taciz eden kişi psikolojik sorunları olduğunu iddia etti         
17:57
Yüzlerce vatandaş koronavirüs aşısı için böyle bekledi Yüzlerce vatandaş koronavirüs aşısı için böyle bekledi         
17:36
16 yaşındaki kızı kaçırması nedeniyle gözaltına alınan adam, kızın ifadesinin ardından serbest bırakıldı 16 yaşındaki kızı kaçırması nedeniyle gözaltına alınan adam, kızın ifadesinin ardından serbest bırakıldı         
17:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğal makasınız yok mu?" diyerek cebinden çakı çıkardı         
16:44
Acun Ilıcalı'ya, Acun Ilıcalı'ya, "Senin kanalında olmaktan utanıyorum" demişti! Erkan Petekkaya'dan geri adım geldi         
15:05
Kullanılmış iç çamaşırlarını satarak aylık 49 bin lira para kazanıyor Kullanılmış iç çamaşırlarını satarak aylık 49 bin lira para kazanıyor         
14:51
Hakkında Hakkında "Köyde yaşıyor" iddiaları öne sürülen Mehmet Akif Alakurt, sosyal medyadan tehdit savurdu         
14:44
Çeşme'de kız arkadaşlarıyla eğlenen Sergen Yalçın'a yorum yağdı: Ersun Yanal vakası yükleniyor Çeşme'de kız arkadaşlarıyla eğlenen Sergen Yalçın'a yorum yağdı: Ersun Yanal vakası yükleniyor         
14:39
132 yılda tamamlanmıştı! Türkiye'nin en korkunç yolu, adrenalin tutkunlarının adresi oldu 132 yılda tamamlanmıştı! Türkiye'nin en korkunç yolu, adrenalin tutkunlarının adresi oldu         
14:27
Genç kadın, yüksek hızlı trende camdan başını çıkardığı sırada ağaca çarparak hayatını kaybetti Genç kadın, yüksek hızlı trende camdan başını çıkardığı sırada ağaca çarparak hayatını kaybetti         
14:26
Mahkeme, görüntü olmaması nedeniyle fahri trafik müfettişinin kestiği 1.200 liralık cezayı iptal etti Mahkeme, görüntü olmaması nedeniyle fahri trafik müfettişinin kestiği 1.200 liralık cezayı iptal etti         
13:42
Çiftçi tarlasında dev yılan gördü, telefonuna sarıldı Çiftçi tarlasında dev yılan gördü, telefonuna sarıldı         
13:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı kurum ve kişilerin mal varlıkları donduruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı kurum ve kişilerin mal varlıkları donduruldu         
10:17
Korku filmlerini andıran görüntüler! Şehrin merkezinde güpegündüz kadınlara taciz Korku filmlerini andıran görüntüler! Şehrin merkezinde güpegündüz kadınlara taciz         
10:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2021 20:45:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement