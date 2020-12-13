Diyarbakır, kısıtlamanın ikinci gününde de sessiz - Son Dakika

Diyarbakır, kısıtlamanın ikinci gününde de sessiz
13.12.2020 11:10
DİYARBAKIR'da cadde ve sokaklar, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de boş kaldı.
DİYARBAKIR'da cadde ve sokaklar, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de boş kaldı.
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Diyarbakır'ın cadde ve sokakları, bomboş kaldı. Güvenlik güçleri, kentin birçok noktasında denetimlerini sıklaştırdı. Trafikteki araçlar durdurulurken, sürücü ve yolcuların kısıtlamadan muaf olup, olmadığına bakıldı. Kent genelinde kısıtlamaya uyulduğu gözlendi. Kısıtlamayı ihlal edenlere ise cezai işlem uygulandı.
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