Diyarbakır kısıtlamaya uydu, cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika

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Diyarbakır kısıtlamaya uydu, cadde ve sokaklar boş kaldı
6 saat önce
Diyarbakır kısıtlamaya uydu, cadde ve sokaklar boş kaldı İçişleri Bakanlığı tarafından 31 ilde hafta sonu için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Diyarbakırlılar uydu.
Diyarbakır kısıtlamaya uydu, cadde ve sokaklar boş kaldı
DİYARBAKIR - İçişleri Bakanlığı tarafından 31 ilde hafta sonu için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Diyarbakırlılar uydu. Kentte cadde ve sokaklar sessizliğe bürünürken, şehrin boş hali drone ile havadan görüntülendi.
İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından Diyarbakır genelinde cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü. Kenttin turizm merkezi olan Sur ilçesinde de sessizlik hakimken şehrin en işlek noktaları boş kaldı. Bu anlar drone ile havadan görüntülenirken, kısıtlama kapsamı dışında tutulan vatandaşların işlerine gitmek için sokağa çıktığı görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 12:07 Kaynak: İHA
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