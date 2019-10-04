Diyarbakır Kitap Fuarı'na vatandaşlardan yoğun ilgi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da kitap fuarının 7'ncisi düzenlendi. Fuarı ilk bir haftasında 100 bini aşkın kitapsever ziyaret etti.

Diyarbakır Kitap Fuarı ziyaretçi akınına uğruyor. 28 Eylül'de kitapseverlere 7'nci kez kapısını açan fuarı ilk bir haftada 100 bini aşkın kişi tarafından ziyaret edildi. 160 yayınevi ile 250 yazarın katıldığı ve 6 Ekim'e kadar açık kalacak fuarı 200 bin kişinin ziyaret etmesi hedefleniyor.

Diyarbakır Kitap Fuarı ile ilgili konuşan Diyarbakır Ticaret Sanayi Odası Meclis Başkanı Celalettin Birtane, oda ve Diyarbakır'daki birleşenleriyle birlikte tüm fuarların kendileri için önemli olduğunu en fazla da kitap fuarına önem verdiklerini söyledi. Diyarbakır halkının bu konuda kitap fuarını önemseyen ve önem veren bir halk olduğunu ifade eden Birtane, "Bu boyutuyla şuana kadar 100 bini aşkın ziyaretçi söz konusu. Bu yıl 160 yayın evi bu fuara katılım sağlamış. 250 tane yazar bu fuara katılmış ve 75'e yakın etkinlik yapılmış bu fuar alanında. Bizim hedefimiz şöyle ön görüyoruz, fuar bu yıl 9 gün ve bu 9 gün içerisinde kanaatimize göre 200 bini aşarız inşallah. Herkesin çabası bu yönde. Cumartesi ve pazar çok yoğun olmasını bekliyoruz. Geçen sene 6 gündü, 115 bin civarında bir ziyaret vardı. Şimdi kitap fuarı gerçekten önemli. Zaten toplum olarak bizim okuma alışkanlığımız ve becerimiz biraz az. Bu fuarlarla insanlar gelip kitapla tanışarak, kitapları alarak hem okuma alışkanlığını ve deneyimini artırmakta. Bu fuarlar her yıl düzenledikçe bu oran gittikçe artıyor" dedi.

"İnsanların ilgisi inanılmaz, gerçekten çok yoğun"

Fuara Ankara'da katıldıklarını kaydeden Lopus Kitap Yayınevi sorumlusu Ersin Yalçın, Diyarbakır'a ilk defa geldiklerini, daha önce Türkiye'nin her ilinde kitap fuarlarına katıldıkları söyledi. Yalçın, "Şuanda Diyarbakır kitap fuarına ilk defa geldik. Gelmeden önce Diyarbakır'a karşı biraz ön yargılıydık. Bu kadar kitap satamayız gibi düşünüyordum. Ama, gerçekten bizi çok yanılttı. İnsanların ilgisi inanılmaz. Cumartesi ve pazar günleri gerçekten çok yoğundu. Gelen vatandaşlar bir tane de kitap almıyor. Genelde set olarak alıyorlar. Geçen hafta biz bunları bitirdik. Yok sattık, tekrar istedik. Odan dolayı gayet memnunuz. Katılımda çok iyi. Özellikle bu hafta sonu büyük bir patlama bekliyorum diye bilirim. Aslında buradaki okuyucu kitlesi de kaliteli. Gelen öğrencilerde biraz daha vasıflı. Ama buradaki öğrenciler daha çok Dünya klasikleri ve Türk klasikleri okuyorlar. O yünden de hoşuma gitti. Biraz daha bilinçli kitlesi var" diye konuştu.

Fuar ziyaretçilerinden Mehmet Kaya, vatandaşların fuara çok ilgili olduğunu söyledi. Kitapların oldukça uygun fiyatta olduğuna değinen Kaya, "Epeyi bir yoğunluk ve ilgi var kitap fuarına. Arkadaşlar geldim. Çocuklar içinde kitap aldım. Çocuklar içinde dünya klasiklerini aldım" şeklinde konuştu.