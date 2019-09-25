Diyarbakır Kitap Fuarı yedinci kez misafirlerini ağırlayacak

Diyarbakır 7'nci Kitap Fuarı, 28 Eylül - 6 Ekim 2019 tarihleri arasında TÜYAP Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

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