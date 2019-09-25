Son Dakika Haberleri: Diyarbakır Kitap Fuarı yedinci kez misafirlerini ağırlayacak
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Diyarbakır Kitap Fuarı yedinci kez misafirlerini ağırlayacak

16 dakika önce

Diyarbakır 7'nci Kitap Fuarı, 28 Eylül - 6 Ekim 2019 tarihleri arasında TÜYAP Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Diyarbakır Kitap Fuarı yedinci kez misafirlerini ağırlayacak, System.String[]

Diyarbakır 7'nci Kitap Fuarı, 28 Eylül - 6 Ekim 2019 tarihleri arasında TÜYAP Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Diyarbakır, Eylül, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:45 
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