DİYARBAKIR Kızılay'dan Diyarbakır'da 2 bin aileye iftar yemeği - Son Dakika

Kızılay'dan Diyarbakır'da 2 bin aileye iftar yemeği

TÜRK Kızılayı'nca ramazan ayı dolayısıyla Diyarbakır'da ihtiyaç sahibi 2 bin aileye iftar yemeği dağıtımına başlandı.

Merkez Sur ilçesinde, Kızılay'a ait 400 yılık tarihi konakta, ramazan dolayısıyla her gün 2 bin aile için kazanlarda yemek pişiriliyor. Kızılay gönüllüleri tarafından hazırlanan yemekler, iftar öncesi ailelere ulaştırılıyor. Türk Kızılayı Sur Şubesi Başkanı Recep İdikut, ramazan ayından önce de ihtiyaç sahibi ve kimsesizler için sıcak yemek hazırladıklarını belirterek, "Sulu, katı ve tatlıdan oluşan yemeklerimizi her gün öğle saatlerinden itibaren sefer taslarına doldurarak bunları kapı kapı dolaşarak dağıtıyoruz. Aşevimizde, ramazan ayı nedeniyle 3 çeşit yemek hazırlıyoruz. Sefer taslarına koyup gönüllülerimiz ve yönetim kurulu üyelerimiz olarak mahalle mahalle tespit ettiğimiz ailelerimize teslim ediyoruz. Sokağa çıkma yasağı döneminde de her gün 3 bin civarında ekmek dağıttık. Vatandaşlarımıza evde kalmaları ve ne ihtiyaçları varsa bize bildirmeleri konusunda telkinde de bulunuyoruz. Telefon numaralarımızı verip aramalarını istiyoruz" dedi.