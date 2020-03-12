DİYARBAKIR Kızının çaldığı yüzüğü kuyumcuya teslim etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel DİYARBAKIR Kızının çaldığı yüzüğü kuyumcuya teslim etti - Son Dakika

DİYARBAKIR Kızının çaldığı yüzüğü kuyumcuya teslim etti

6 saat önce

Kızının çaldığı yüzüğü kuyumcuya teslim ettiDİYARBAKIR'da yaşayan anne, kızının çaldığı öne sürülen 2 bin lira değerindeki altın yüzüğü, kuyumcuya geri götürüp, teslim etti.

Kızının çaldığı yüzüğü kuyumcuya teslim etti

DİYARBAKIR'da yaşayan anne, kızının çaldığı öne sürülen 2 bin lira değerindeki altın yüzüğü, kuyumcuya geri götürüp, teslim etti.

Kuyumcu R.A.'nın dükkanına geçen cuma günü müşteri gibi gelen genç kız, nişanlısına göstermek için tezgah üzerine çıkartılan yüzüklerin fotoğrafını çekmek istedi. Kuyumcu da izin verdi. Ancak iddiaya göre, genç kız, kuyumcunun bir anlık dalgınlığından faylanıp, 2 bin lira değerindeki altın yüzüğü çantasına koydu.

Genç kız dükkandan çıktıktan sonra yüzüğün olmadığını fark eden kuyumcu, iş yerinin güvenlik kamerasını izledi. Ardından da genç kıza ait görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı. Görüntüdeki kızın kendi kızı olduğunu fark eden anne, yüzüğü kuyumcuya geri götürüp, teslim etti. Kuyumcu da şikayetinden vazgeçti.

DİYARBAKIR Kızının çaldığı yüzüğü kuyumcuya teslim etti

Genç, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:44 Kaynak: DHA
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