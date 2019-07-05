Son Dakika Haberleri: DİYARBAKIR Köpeğe çarpan otomobil, takla atıp devrildi 3 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

DİYARBAKIR Köpeğe çarpan otomobil, takla atıp devrildi 3 yaralı

59 dakika önce

Köpeğe çarpan otomobil, takla atıp devrildi 3 yaralıDiyarbakır'da, köpeğe çarpan sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak, şarampole devrildi.

Köpeğe çarpan otomobil, takla atıp devrildi 3 yaralı
Diyarbakır'da, köpeğe çarpan sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak, şarampole devrildi. Kazada araçtaki 3 kişi yaralanırken, köpek ise telef oldu.
Kaza, öğle saatlerinde, Diyarbakır- Mardin yolunda, Ovabağ köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi bilinmeyen 06 RVM 80 plakalı otomobil, aniden yola çıkan köpeğe, manevra yapmasına rağmen çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, takla atarak, şarampole devrildi. Kazada hurdaya dönen araçtaki 3 kişi yaralanırken, köpek de telef oldu. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla hastanelere götürdü. Acil serviste tedaviye alınan 3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DİYARBAKIR Köpeğe çarpan otomobil, takla atıp devrildi 3 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:16 Kaynak: DHA
Diyarbakır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Freni boşalan kamyonetin, otomobile ve yayalara çarptığı anlar kameraya yansıdı Selahattin Demirtaş, Çekirdekçi Mısto'yu cezaevinde unutmadı! Otomobil üst geçitten alt yola düştü: 1 ölü, 2 yaralı Son Dakika! Yargıtay'dan Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak için bozma kararı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 17:15:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DİYARBAKIR Köpeğe çarpan otomobil, takla atıp devrildi 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]