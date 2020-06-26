DİYARBAKIR Kötü koku gelen daireden ceset çıktı - Son Dakika

DİYARBAKIR Kötü koku gelen daireden ceset çıktı

Kötü koku gelen daireden ceset çıktıDİYARBAKIR'da, kötü koku gelen eve giren polis ekipleri erkek cesedi ile karşılaştı.

Kötü koku gelen daireden ceset çıktı

Rusya'nın Taliban militanlarına Amerikan askerini öldürmesi için gizlice para teklif ettiği ortaya çıktı
Libya'da ağır darbe alan Hafter, ABD merkezli lobi firması ile sözleşmesini feshetti
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs testi, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var

DİYARBAKIR'da, kötü koku gelen eve giren polis ekipleri erkek cesedi ile karşılaştı. Cesedin yaklaşık 4 günlük olduğu belirlendi.

Olay, akşam saatlerinde Kooperatifler Mahallesi'nde meydana geldi. 7 katlı apartmanın 6'ncı katından gelen kötü koku üzerine bina sakinleri polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, zili çalmasına rağmen kapı açılmayınca çilingir çağırıldı. Çilingir yardımıyla içeri giren polis ekipleri yerde hareketsiz halde yatan 35 yaşlarında bir erkek gördü. Yapılan kontrolde yerde yatan kişinin öldüğü belirlendi. İlk incelemede, cesedin 4 günlük olduğu tespit edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsi yapmak üzere morga götürüldü.

Polis ekipleri, dairede ve apartman çevresinde delil araması yaptı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kooperatifler Mahallesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 21:58 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR Kötü koku gelen daireden ceset çıktı - Son Dakika

Son Dakika

22:11 Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs testi, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var 21:26 Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi 20:05 Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak 19:57 Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi 19:50 Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı 18:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:33 7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 12:53 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir 11:59 Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu 11:57 Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı 10:12 İstanbul'un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı 09:48 İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
Tarihin Arka Odası TRT 1'de ekranlara geri dönüyor
00:25
Rusya'nın Taliban militanlarına Amerikan askerini öldürmesi için gizlice para teklif ettiği ortaya çıktı
00:23
Rıdvan Dilmen: Caner Erkin muhtemelen Fenerbahçe'ye gidecek
00:09
Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc, ülkesi Slovenya'ya döndü
23:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koyunları telef olan Ali Amca'ya 16 koyun hediye etti
23:37
Eski Galatasaraylı Felipe Melo, çay içerken videosunu paylaştı
23:22
Türk-İş, dört kişilik bir ailenin açlık sınırını 2 bin 431 lira olarak belirledi
23:14
Beşiktaş, evinde Konyaspor'u 3-0 mağlup etti
22:55
Ege Denizi'nin Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:53
Silahla oynayan 7 yaşındaki çocuk, kaza ile 2 yaşındaki kuzenini öldürdü
22:53
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2020 04:06:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DİYARBAKIR Kötü koku gelen daireden ceset çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]