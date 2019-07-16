Diyarbakır Kulp ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda silahlı 3 terörist...
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Diyarbakır Kulp ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Diyarbakır Kulp Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 07:47 Kaynak: AA
ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
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