Son Dakika Haberleri: Diyarbakır Kulp ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda silahlı 3 terörist...
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Diyarbakır Kulp ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda silahlı 3 terörist...

7 saat önce

Diyarbakır Kulp ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır Kulp ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda silahlı 3 terörist..., System.String[]
Diyarbakır Kulp ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Diyarbakır, Kulp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 07:47 Kaynak: AA
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