Diyarbakır'da bu yıl 9'uncusu düzenlenen "Diyarbakır Kültür ve Karpuz Tanıtım Etkinlikleri" kapsamında yarışmalar düzenlendi.

Valilik ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen tanıtım etkinlikleri kapsamında Diyarbakır Hipodromu'nda "Karpuz Koşusu" gerçekleştirildi.

Koşuyu jokeyliğini Velat Demir'in yaptığı "Koca Oğul" adlı İngiliz atı kazandı. Vali Hasan Basri Güzeloğlu, yarışmada birinci olan atın sahibi Ömer Demir adına Mehmet Balta'ya kupasını verdi.

Güzeloğlu ve beraberindekiler, daha sonra İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen etkinliğe katıldı.

Tarım Müzik Korosu tarafından sunulan yöresel türküler dinletisinin ardından konuşan Vali Güzeloğlu, Diyarbakır karpuzunun kentin birçok özel ve güzel yanı gibi dünyaya tanıtılması gereken, tadılmaya değer bir değeri olduğunu dile getirdi.

Sahip olduğu 10 bin yıllık tarihi geçmişi, değerleri ve üzerinde izler bırakan medeniyetlerin çok büyük öneme sahip olduğunu ve amaçlarının bu değerleri önce Türkiye'ye sonra da dünyaya tanıtmak olduğunu belirten Güzeloğlu, "Görev süremizin geride kalan 2,5 yılında çok önemli çalışmalar gerçekleştirildi. Çünkü Diyarbakır'ın kendisi zaten bir dünya markası. Diyarbakır medeniyet ve insanlık gelişiminin canlı tanığı ve bunu sunan bir tarih hazinesi." diye konuştu.

Diyarbakır'ın Uluslararası Turizm Gazetecileri Yazarlar Birliğince (FIJET) verilen Altın Elma Ödülü'nü aldığını hatırlatan Güzeloğlu, şunları kaydetti:

"Diyarbakır karpuzu dahil, bilinen ve bilinmesi gereken her türlü zenginlik ve güzelliğimizi uluslararası alana taşıyacağız. Bugün ne yazık ki geçmiş yıllarda Diyarbakır'ın bütün alanlarında yaşandığı gibi ihmal ve bu kente ihanet yüzünden geri bıraktırılan bir değer. Yıllar boyunca bu kentin bütün bu güzelliklerini örtmek isteyen, bu güzellikler yerine terörü bu kente getirmek isteyen ihanetin iş birlikçilerinin, uzantısında belediye ve diğer iş birliklerinde bulunanların ihaneti sonucunda neredeyse yok olma düzeyine düşen bir zenginliğimizdi. Şimdi talimatı verdik. İlk etapta ekim alanlarını büyüteceğiz."

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar da kentin 7 milyon dekar tarım arazisine sahip olduğunu ve bunun da 44 bin dekarlık kısmının karpuz yetiştiriciliği için kullanıldığını söyledi.

Yıllık ortalama 165 bin tonluk karpuz üretimiyle Türkiye'de söz sahibi olduklarını ifade eden Atalar, Diyarbakır'da sürme, pembe, ferik, beyaz kış ve kara kış olmak üzere 5 türde karpuz yetiştiriciliği yapıldığını anlattı.

Konuşmaların ardından çocuklar arasında yapılan "karpuza en çok yakışan çocuk" ve "karpuz yuvarlama" yarışı renkli görüntüler oluşturdu.

Etkinliğin, "En ağır karpuz" yarışmasında 49 kilo 100 gramlık karpuz birinci seçildi.

Programda, ödüllü şef Yusuf Altınkaya'nın karpuzlardan yaptığı Türk bayrağı ve çeşitli eserler alanda sergilendi.

Etkinliğe, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.