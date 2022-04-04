Diyarbakır Kültür ve Medeniyet Dergisinin dördüncü sayısı çıktı - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, kentin zengin tarih ve kültürünü okuyucuyla buluşturan, 3 ayda bir yayınlanan "Diyarbakır Kültür ve Medeniyet" dergisinin dördüncü sayısı çıktı.

Derginin yeni sayısında "Ben Diyarbakır'ım medeniyet taşıyorum" dosya konusuna yer verildi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu dergideki başyazısında Diyarbakır'ın tarihi doğal ve kültürel zenginliklerine değindi.

Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Diyarbakır, Mezopotamya'nın dünya medeniyetine armağan ettiği onlarca ilkin yaşandığı, insanlığın ortak hikayesinin başladığı en önemli şehirlerden birisidir. Şehirler, medeniyetlerin beşiğiyse, şehirleşme adına girişilen ilk çabaları, eski dünyadan günümüze uzanan destansı keşifleri, adım adım bu topraklarda izleyebiliriz. Diyarbakır'da medeniyet, kaba bir taşı muhteşem bir sanat eserine dönüştüren; şehri korumak için kale duvarı inşa etmekle kalmayıp, üzerine hayret verici güzellikte yazılar, figürler yerleştiren taş ustalarının maharetinde saklıdır. Diyarbakır'da medeniyet, şehrin her yerinde insanında, sanatında, müziğinde, edebiyatında mündemiçtir."