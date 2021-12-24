"Diyarbakır Kültür ve Medeniyet" dergisinin üçüncü sayısı çıktı - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi, kültürel ve gastronomisini ele alıp aidiyet duygusunu pekiştirmek, dışarıdan gelecek olan konuklara kenti tanıtmak amacıyla yayınladığı "Diyarbakır Kültür ve Medeniyet" dergisinin üçüncü sayısı okuyucuyla buluştu.

"Diyarbakır Kültür ve Medeniyet" dergisi üçüncü sayısında, "Ben Diyarbakır'ım bereket taşıyorum" dosya konusuna yer verildi.

Derginin üçüncü sayısının baş yazısında Vali Münir Karaloğlu, Diyarbakır'ın ilk buğdayın, arpanın, mercimeğin ve ketenin boy verdiği ata yurdu olduğunu belirtti.

Taşı, toprağı şekillendiren Dicle'nin şarkısının sekiz bin yıldır Hevsel'in dinlediğini aktaran Karaloğlu, "Su ise Dicle'dir Diyarbakır'da. Kıvrıla kıvrıla akarak yolunun üstündeki her yere bolluk taşıyan Dicle ve Karacadağ'ın derinliklerinde gezindikten sonra, sokaklardaki çeşmelerde, camilerdeki şadırvanlarda, avlulardaki fıskiyelerde kendine yol bulup çıkan buz gibi pınarlardır aynı zamanda." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'ın "Bereketli Hilal"in şehirlerinden biri olduğunu belirten Karaloğlu, bu toprakların insanın hikayesinin başladığı yer olduğunu kaydetti.

Derginin bu sayısında Diyarbakır'ı baştan başa kuşatan bereketi ve bu bereketi sağlayan unsurların izini sürdüklerini anlatan Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Karacadağ'ın bir destandan kopup gelmişçesine büyülü topraklarında, yabani buğday başaklarının, kar soğuğu sularının yanı başına gittik. Suyunun rengiyle seyyal nakışlar çizen Dicle'nin kıyısına vardık. Hevsel'in eşsiz dinginliğinden kam alıp bu kez Diyarbakır'ın bereket taşıyan coşkulu sesine kulak verdik. İpeğe dönüşen kozalardan sadece ipeğin değil, bin bir çeşit ürünle birlikte medeniyetlerin, kültürlerin de taşındığı İpekyolu'ndan kervanların güzergah eylediği köprülerden, hanlardan, çarşılardan hikayeler devşirdik."