Diyarbakır'da Kurban Bayramı dolayısıyla mezarlıklarda yoğunluk yaşandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Kurban Bayramı dolayısıyla mezarlıklarda yoğunluk yaşandı

09.07.2022 08:56

Diyarbakır'da Kurban Bayramı dolayısıyla mezarlıklara giden vatandaşlar yakınlarının mezarını ziyaret etti.

Diyarbakır'da Kurban Bayramı dolayısıyla mezarlıklara giden vatandaşlar yakınlarının mezarını ziyaret etti.

Merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'na gelen vatandaşlar, yakınlarının kabirleri başında dua etti, buradaki çiçek ve ağaçlara su verdi.

Antalya'dan annesi ve yakınlarının kabrini ziyarete gelen Sedat Arslan, herkesin bayramını kutlayarak, bayramın barış ve kardeşlik içinde geçmesini temenni etti.

Sabah kıldığı bayram namazının ardından mezarlığı ziyaret ettiğini belirten Arslan, "Ölülerimize bir Fatiha okuduk, onları ziyaret ettik. Geleneğimizi sürdürmek için mezarlıkları ziyaret etmek zorundayız." dedi.

Kalabalık nedeniyle mezarlık civarındaki yollarda trafik yoğunluğu yaşandığı görüldü.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Kurban Bayramı dolayısıyla mezarlıklarda yoğunluk yaşandı - Son Dakika

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