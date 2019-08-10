DİYARBAKIR KUYUDAN PETROL ÇALARKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDI
2 saat önce
Diyarbakır'da, petrol kuyusundan 980 litre ham petrol çalarken suçüstü yakalanan M.N.E., gözaltına alındı.
Diyarbakır Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 10:22 Kaynak: DHA
'da, petrol kuyusundan 980 litre ham petrol çalarken suçüstü yakalanan M.N.E., gözaltına alındı.
İl Jandarma
Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Kayapınar
ilçesi Baykara Mahallesi'nde bulunan ham petrol kuyularından hırsızlık yapılacağı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, dün devriye görevi sırasında M.N.E.'yi, petrol kuyusundan ham petrolü çaldığı sırada suçüstü yakaladı. Şüphelinin otomobilinde yapılan aramalarda 17 bidon içerisinde 980 litre ham petrol ele geçirilirken, gözaltına alınan M.N.E.'nin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
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