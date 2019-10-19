Son Dakika Haberleri: Diyarbakır lice'de 158 kilo esrar ele geçirildi
Son Dakika Güncel Diyarbakır lice'de 158 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır lice'de 158 kilo esrar ele geçirildi

32 dakika önce

Lice'de 158 kilo esrar ele geçirildiDİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 158 kilo esrar ele geçirildi.

Lice'de 158 kilo esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 158 kilo esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı yapılan istihbari çalışmanın ardından Lice ilçesine bağlı kırsal Tepe Mahallesi yakınlarındaki bir bölgeye operasyon düzenledi. Yapılan arama tarama faaliyetlerinde kayalık ve çalılık alana gizlenmiş, satışa hazır halde 8 çuval içerisinde 158 kilo esrar ele geçirildi.

Diyarbakır lice'de 158 kilo esrar ele geçirildi

Lice, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:20 Kaynak: DHA
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