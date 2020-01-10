Diyarbakır lice'de 2 ton 80 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

Lice'de 2 ton 80 kilo esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında jandarma tarafından düzenlenen 'Kıran-11' operasyonu kapsamında 2 ton 80 kilo esrar ve 30 kilo patlayıcı ile hazırlanan el yapımı patlayıcı/ mayın ele geçirildi.