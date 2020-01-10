Diyarbakır lice'de 2 ton 80 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır lice'de 2 ton 80 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

Diyarbakır lice'de 2 ton 80 kilo esrar ele geçirildi

6 saat önce

Lice'de 2 ton 80 kilo esrar ele geçirildiDİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında jandarma tarafından düzenlenen 'Kıran-11' operasyonu kapsamında 2 ton 80 kilo esrar ve 30 kilo patlayıcı ile hazırlanan el yapımı patlayıcı/ mayın ele geçirildi.

Lice'de 2 ton 80 kilo esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında jandarma tarafından düzenlenen 'Kıran-11' operasyonu kapsamında 2 ton 80 kilo esrar ve 30 kilo patlayıcı ile hazırlanan el yapımı patlayıcı/ mayın ele geçirildi.

Diyarbakır lice'de 2 ton 80 kilo esrar ele geçirildi

Jandarma, Lice, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:02 Kaynak: DHA
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