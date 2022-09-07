İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerinin çalışmasıyla PKK'lı terörist Fırat S.'nin İstanbul'da olduğu belirlendi. Örgüt üyesi Fırat S., TEM ekiplerince yapılan operasyonda gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

İstanbul, Fırat, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › DİYARBAKIR'DA KİMLİK BİLGİLERİ ELE GEÇİRİLEN PKK'LI İSTANBUL'DA YAKALANDI - Son Dakika

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