DİYARBAKIR'DA KİMLİK BİLGİLERİ ELE GEÇİRİLEN PKK'LI İSTANBUL'DA YAKALANDI - Son Dakika
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DİYARBAKIR'DA KİMLİK BİLGİLERİ ELE GEÇİRİLEN PKK'LI İSTANBUL'DA YAKALANDI

07.09.2022 10:21
DİYARBAKIR'DA KİMLİK BİLGİLERİ ELE GEÇİRİLEN PKK'LI İSTANBUL'DA YAKALANDI

DİYARBAKIR Lice'de Mehmedil mezrasında ele geçirilen örgütsel dokümanlardan kimliği tespit edilen terör örgütü PKK üyesi Fırat S. İstanbul'da yakalandı.

DİYARBAKIR Lice'de Mehmedil mezrasında ele geçirilen örgütsel dokümanlardan kimliği tespit edilen terör örgütü PKK üyesi Fırat S. İstanbul'da yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 18 Haziran'da Lice'nin Mehmedil mezrasında PKK'lı teröristlerin barındığı değerlendirilen bölgede çalışma yaptı. Terör örgütü üyelerine ait dokümanlar ele geçiren jandarma ekipleri, PKK/KCK üyesi terörist Seyit Dilsöz kod adlı Fırat S.'ye ait bilgilere ulaştı.

İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerinin çalışmasıyla PKK'lı terörist Fırat S.'nin İstanbul'da olduğu belirlendi. Örgüt üyesi Fırat S., TEM ekiplerince yapılan operasyonda gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü-----------------------

-Şüpheli Fırat S.'nin adliyeye sevk edilmesi


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

İstanbul, Fırat, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR'DA KİMLİK BİLGİLERİ ELE GEÇİRİLEN PKK'LI İSTANBUL'DA YAKALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: DİYARBAKIR'DA KİMLİK BİLGİLERİ ELE GEÇİRİLEN PKK'LI İSTANBUL'DA YAKALANDI - Son Dakika
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