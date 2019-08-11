DİYARBAKIR Lice'de otomobil şarampole devrildi 1 ölü, 4 ağır yaralı-2
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DİYARBAKIR Lice'de otomobil şarampole devrildi 1 ölü, 4 ağır yaralı-2 (TAMAMI)
DİYARBAKIR Lice'de otomobil şarampole devrildi 1 ölü, 4 ağır yaralı-2 (TAMAMI) Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 05:31 Kaynak: DHA
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