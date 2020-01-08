Diyarbakır lice'de, toprağa gömülü 162 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır lice'de, toprağa gömülü 162 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

Diyarbakır lice'de, toprağa gömülü 162 kilo esrar ele geçirildi

7 saat önce

Lice'de, toprağa gömülü 162 kilo esrar ele geçirildiDİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü 162 kilo esrar ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Lice'de, toprağa gömülü 162 kilo esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü 162 kilo esrar ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu Lice'de oturan S.A.'nın, kırsal Kılıçlı Mahallesi'nde bidonların içine sakladığı esrarı, bölgede sık yapılan operasyonlar nedeniyle toprağa gömdüğü bilgisi edinildi. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Kılıçlı Mahallesi'nde düzenlediği operasyonda, dere yatağında toprağa gömülü 2 bidon içinde 162 kilo esrar ele geçirdi. S.A., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Diyarbakır lice'de, toprağa gömülü 162 kilo esrar ele geçirildi

Jandarma, Lice, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:43 Kaynak: DHA
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