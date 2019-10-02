Son Dakika Haberleri: Diyarbakır Lice kırsalında 25 Eylül'de etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin Nevin Güngörmüş olduğu tespit edildi
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Diyarbakır Lice kırsalında 25 Eylül'de etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin Nevin Güngörmüş olduğu tespit edildi

1 saat önce

Diyarbakır Lice kırsalında 25 Eylül'de silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, Gri Liste'deki Nevin Güngörmüş olduğu tespit edildi.

Diyarbakır Lice kırsalında 25 Eylül'de İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen 'Bayrak-135 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Selçuk ÖZER-2 Operasyonu'nda bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temas sonucunda 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmişti.

"KOD ADI EVİN RIZGAR AMED"

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Diyarbakır Lice kırsalında 25 Eylül 2019 tarihinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörden arananlardan 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan Evin Rızgar Amed kod adlı Nevin Güngörmüş olduğu tespit edilmiştir" denildi.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı kapsamında Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe harekatlarında etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 129 oldu" ifadeleri kullanıldı.

Diyarbakır Lice kırsalında 25 Eylül'de etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin Nevin Güngörmüş olduğu tespit edildi
Diyarbakır, Eylül, Lice, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 07:34 Kaynak: AA
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