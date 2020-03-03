Diyarbakır mağarada 300 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır mağarada 300 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

Diyarbakır mağarada 300 kilo esrar ele geçirildi

6 saat önce

DİYARBAKIR Mağarada 300 kilo esrar ele geçirildi.

DİYARBAKIR Mağarada 300 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır mağarada 300 kilo esrar ele geçirildi

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:40 Kaynak: DHA
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