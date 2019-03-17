Son Dakika Haberleri: Diyarbakır Mama Çalarken Yakalanan Şüpheli, Başka Marketten de Ayçiçek Yağı Çalmış

Diyarbakır Mama Çalarken Yakalanan Şüpheli, Başka Marketten de Ayçiçek Yağı Çalmış

28 dakika önce

Mama çalarken yakalanan şüpheli, başka marketten de ayçiçek yağı çalmışDiyarbakır'da girdiği markette, reyondan aldığı bebek mamasını montunun içine gizleyip çalmak isterken kasiyere yakalanan şüphelinin, bu kez başka marketten 5'er litrelik 2 ayçiçek yağı çaldığı anlar kameralara yansıdı.

Mama çalarken yakalanan şüpheli, başka marketten de ayçiçek yağı çalmış

Diyarbakır'da girdiği markette, reyondan aldığı bebek mamasını montunun içine gizleyip çalmak isterken kasiyere yakalanan şüphelinin, bu kez başka marketten 5'er litrelik 2 ayçiçek yağı çaldığı anlar kameralara yansıdı.

İskanevleri semtinde bulunan market zincirinden 23 Şubat'ta mama çalarken kasiyerlere yakalanan kimliği belirsiz kişinin başka marketlerde de hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. Şüpheliyi çaldığı mamalarla birlikte yakalayan kasiyerlerin ürünü geri aldığı için şikayetçi olmadıkları öğrenilirken, polis kentteki diğer marketlerde de araştırma başlattı.

Yapılan araştırmalarda, güvenlik kamerasına yansıyan şüphelinin, başka markette farklı hırsızlık olaylarına karıştığı ancak iş yeri yetkililerinden şikayet olmadığı belirlendi. Bağlar ilçesi Sento Caddesi üzerinde bulunan markette 11 Mart'ta meydana gelen hırsızlık da kameralara yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin 5'er litrelik 2 ayçiçek yağını çaldığı anlar yer aldı.

Marketlerde mama ve çeşitli ürünler çaldığı belirlenen şüphelinin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğince çalışma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 03:00 Kaynak: DHA

Diyarbakır, Güncel
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