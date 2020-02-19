Diyarbakır manken, 40 kiloluk gelinliği taşıyamadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır manken, 40 kiloluk gelinliği taşıyamadı - Son Dakika

Diyarbakır manken, 40 kiloluk gelinliği taşıyamadı

7 saat önce

Manken, 40 kiloluk gelinliği taşıyamadıDİYARBAKIR'da düzenlenen gelinlik defilesinde, 10 metre uzunluğunda duvağı olan taşlarla kaplı 40 kilo ağırlığındaki gelinliği giyen manken, podyum ortasına yığılıp, kaldı.

Manken, 40 kiloluk gelinliği taşıyamadı

DİYARBAKIR'da düzenlenen gelinlik defilesinde, 10 metre uzunluğunda duvağı olan taşlarla kaplı 40 kilo ağırlığındaki gelinliği giyen manken, podyum ortasına yığılıp, kaldı. Ağırlığı taşıyamayınca oturmak zorunda kalan manken, görevlilerin yardımıyla kalkıp, defileyi tamamladı.

Diyarbakır'da bir gelinlik mağazası, 2020 ürünlerini tanıtmak için 4'ü yabancı 7 mankenin bodyuma çıktığı defile düzenledi. Nişan, abiye ve gelinliklerden oluşan özel tasarımların yer aldığı defilede, mankenler Türkçe, Kürtçe ve İngilizce müzikler eşliğinde podyuma çıktı.

Defilenin en çok dikkati çeken gelinliği ise taşlarla kaplı olan, 10 metre uzunluğunda duvağı bulunan 40 kilo ağırlığındaki gelinlik oldu. Ancak gelinliği giyen manken, ağırlığı taşıyamayacınca olduğu yere oturdu. Manken, görevlilerin yardımıyla kalkıp, defileye devam etti.

Mağaza sahibi Mehmet Kaymak, bölgede defilelerin artması gerektiğini söyleyerek, "Böyle çalışmalarımız daha önceden oldu, inşallah önümüzdeki günlerde de olacak. Bölgemizde bu tür etkinliklerin daha sık olması için faaliyet yürütüyoruz. Savaşların yerine barışın olması, bu tür etkinliklerin devamlı olması için faaliyet gösteriyoruz. 40 kiloluk gelinliğimiz tamamen taşlı olması nedeniyle çok ağır. Bazı gelinlerimiz tercih ettiği için böyle bir tasarım yaptık" dedi.

'DİYARBAKIR'A SIK SIK GELİYORUZ'

Defilede yer alan Rus manken Marina Nasedkina da Diyarbakır'a sık sık geldiklerini belirterek, "Diyarbakır'a onuncu gelişim. Diyarbakır çok güzel bir şehir, insanları çok sıcak. Bizi severek izliyorlar. Biz bu şehri çok sevdik. Rusya'ya gidince fotoğrafları, videoları gösteriyorum" diye konuştu.

Bulgar manken Alisa Ganeva ise kente ilk defa geldiğini ifade ederek, "Çok kibar insanlar. Çok sevdim burayı. Çok mutluyum burada olduğum için. Gelinlikler mükemmel. Abiyeler de çok şık" dedi.

Diyarbakır manken, 40 kiloluk gelinliği taşıyamadı

Diyarbakır, Manken, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:28 Kaynak: DHA
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