Diyarbakır, Mardin, Van ve Ağrı'daki operasyonlarda 525 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Diyarbakır, Mardin, Van ve Ağrı'daki operasyonlarda 525 kilogram esrar ele geçirildi
11.12.2020 20:23
Diyarbakır, Mardin, Van ve Ağrı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 525 kilo 725 gram toz esrar ile 7 kilogram eroin ele geçirildi.
Diyarbakır, Mardin, Van ve Ağrı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 525 kilo 725 gram toz esrar ile 7 kilogram eroin ele geçirildi.
Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, uyuşturucuların bulunduğu operasyonlar, İl Jandarma komutanlıklarınca düzenlendi.
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