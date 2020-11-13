Diyarbakır, Mardin ve Batman'daki trafik kazaları kamerada - Son Dakika

Diyarbakır, Mardin ve Batman'daki trafik kazaları kamerada

DİYARBAKIR - Diyarbakır, Mardin ve Batman'da dikkatsiz sürücülerin neden olduğu trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemine yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ilde KGYS tarafından kaydedilen trafik kazaları görüntülerini paylaşmaya devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kırmızı ışık ihlali sonrası hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil savruldu. Bir diğer kaza ise Tesisler köprülü kavşakta meydana geldi. Kırmızı ışık ihlali yapan ticari taksi, yeşil ışıkta geçmek isteyen otomobile çarptı. Başka bir kazada Bağlar ilçesi Alipınar Köprüsü kavşağında meydana geldi. Ticari taksi ve otomobil, süratle kavşağa girmeleri sonucu kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil refüje savruldu. Refüjde bulunan bir çocuk kıl payı ölümden kurtulurken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Mardin'de ise ters yöne girmek isteyen bir pikap ve ticari araç çarpıştı.

Batman'da yola aniden çıkan ticari araç taksiyle çarpıştı. Kaza sonrası ticari taksi takla atarak durabildi.

Kazalar sonucunda araçların tamamında maddi hasar meydana geldiği görüldü.