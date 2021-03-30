Diyarbakır, Mardin ve Bingöl'de "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Diyarbakır, Mardin ve Bingöl'de İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında şerit boyama etkinliği gerçekleştirildi.

Yaya ve okul geçitleri öncesinde sürücülerin yer ve zemin işaretlemeleriyle bir kez daha uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkarmak, bu alanlarda yavaşlamalarını ve yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amacıyla merkez Kayapınar, Bağlar, Yenişehir ve Sur ilçesindeki yaya geçitlerinin ortasındaki çizgiler kırmızıya boyandı.

Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'ndaki uygulamaya Vali Yardımcısı Ahmet Yıldız, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ve İl Jandarma Komutan Vekili Albay Alper Çetinkaya katıldı.

Uygulamada, sürücülere şapka, maske ve uyarı broşürleri dağıtıldı.

Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 81 ilinde olduğu gibi Diyarbakır'da da trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacına yönelik etkinlik düzenlendiğini söyledi.

"Toplumun kırmızı çizgisi vardır, devletlerin, ülkelerin kırmızı çizgisi vardır. Ülkemizin kırmızı çizgisi de yayaların önceliğidir." diyen Yıldız, sürücülere yayaların önceliği hakkında bilgilendirmede bulunduklarını belirtti.

Diyarbakır'da 2 yıl önce yayalara araçların çarpması sonucu 47 kazanın gerçekleştiğini anımsatan Yıldız, "Geçen yıl bu oran 37'ye düştü. Bu yıl ilk 3 ayda 8 kaza meydana geldi. Bu ivme olumlu olarak aşağı inmekte. Hedefimiz ve temennimiz bu rakamın sıfır olması." diye konuştu.

Mardin

Mardin'de Vali Ozan Caddesinde düzenlenen etkinlikte Vali Mahmut Demirtaş, vatandaşlara ve sürücülere proje hakkında bilgi verdi, sürücüleri yayalara yol vermeleri ve yaya yolunda durmaları konusunda uyardı.

Vali Demirtaş, yaptığı açıklamada, farkındalık oluşturmak için etkinlik yaptıklarını, alınan tedbirleri hem takip edeceklerini hem de uygulayacaklarını söyledi.

Amaçlarının vatandaşlara özellikle yaya geçitlerinde geçiş üstünlüğünün verilmesi olduğunu kaydeden Demirtaş, "Bundan sonra bütün sürücülerimiz bu geçiş noktalarına geldikleri zaman mutlaka arabalarını yavaşlatacak, önce yaya geçecek ondan sonra yoluna devam edecek. Türkiye'de son yıllarda Sayın Bakanımızın liderliğinde trafik kazalarının azaltılması ile ilgili önemli reformlar yapıldı. 2010 ile 2020 yılını değerlendirdiğiniz zaman trafik kazalarında ölüm oranında yaklaşık yüzde 56 düşüş yaşandığını görüyoruz. Bizim açımızdan çok sevindirici." dedi.

Programa, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Metin Ünlü, İl Emniyet Müdür Vekili Muhittin İlker Emir, kurum müdürleri, öğretmen, veli ve öğrenciler katıldı.

Bingöl

Bingöl'de de yaya geçitlerindeki bazı çizgiler kırmızıya boyandı.

Vali Kadir Ekinci ve Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Genç Caddesi Dörtyol Kavşağında etkinliğe katılarak, çocuklarla yaya geçidini kırmızıya boyadı.

Ekinci, daha sonra gazetecilere, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının farkındalık çalışması içerisinde olduğunu söyledi.

"Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulamasıyla birlikte daha fazla yayalara hassasiyet gösterilmesini beklediklerini belirten Ekinci, "Tüm okullarımızda ve güvenlik güçlerimize verilen eğitimler çerçevesinde tüm yaya geçitlerimizde eğitici öğretici faaliyetler icra edilmektedir." diye konuştu.

Polis ve jandarma ekipleri de sürücülere ve vatandaşlara broşür dağıttı, çocuklara maske, düdük ve trafik kurallarını içeren kitap hediye etti.