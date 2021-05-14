Diyarbakır, Mardin ve Siirt'te İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi - Son Dakika

Diyarbakır, Mardin ve Siirt'te İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

14.05.2021 15:07
Diyarbakır, Mardin ve Siirt'te İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi, System.String[]

Diyarbakır, Mardin ve Siirt'te, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları kınandı.

Diyarbakır, Mardin ve Siirt'te, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları kınandı.

Diyarbakır'da bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri İstasyon Meydanı Sümer Camisinde cuma namazında bir araya geldi.

İmam ve hatip Mehmet Sait Yaz'ın konuya ilişkin okuduğu hutbenin ardından cuma namazı ve Filistin'de şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kalabalık, namazından ardından İstasyon Meydanında toplandı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Mavi Marmara gazisi Mehmet Ali Zeybek, 1948 yılından bu yana işgal altında yaşayan Filistinlilere yönelik sistematik uygulanan zulümlere, baskılara ve insanlık dışı muamelelere bu ramazan ayında da devam edildiğini söyledi.

İsrail'in yıllardır sürdürdüğü işgali derinleştirmeyi, Kudüs'ün İslami kimliğini pervasızca yok etmeyi amaçladığını aktaran Zeybek, "İsrail, Rabbimizin kitabında bize çevresini bereketli kıldığını bildirdiği Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelen siyonist zulüm ve işgale karşı başta Filistinliler olmak üzere herkesin susmasını, buna göz yummasını ve siyonist vahşetin kanıksanmasını istemektedir. Kudüs'ün, Filistinli direnişçilerin ve kalbi Filistin ile atan Müslümanların iradelerini teslim almayı amaçlamaktadır." dedi.

Filistin davasının bir coğrafya meselesi, toprak kavgası, etnik bir sorun olmadığını, her şeyin ötesinde bir iman mücadelesi ve akide savaşı olduğunu kaydeden Zeybek, şöyle devam etti:

"Bizlere akidevi bir sorumluluk yüklemektedir. Rabbimiz Şura Suresinde müminlerin vasfederken 'bir zulüm ve saldırıya uğradıklarında birlikte karşı koyarlar' buyuruyor. Siyonist zulme karşı tavır almak imani bir sorumluluktur. Bizler için en büyük tehlike kanıksamaktır, vazgeçmektir. Ortaya konan mücadelenin sonuç vermeyeceği vehmine kapılmak ve yılgınlığa düşmektir. Bu yanlışa karşı teyakkuzda olmalıyız. Kalbimizi, bilincimizi ve mücadele azmimizi diri tutmalıyız. Bu kararlılıkla siyonist çeteyi asla meşru görmeyeceğimizi, tüm imkanlarımızla ona kararlı direneceğimizi her zeminde ve her fırsatta haykırmalıyız."

İsrail aleyhine slogan atan kalabalık, daha sonra dağıldı.

Mardin

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Şakir Nuhoğlu Camisinde kılınan cuma namazının ardından cami bahçesinde program düzenlendi.

Aralarında siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşların bulunduğu yüzlerce kişi, İsrail'in Doğu Kudüs'teki ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik sert müdahale ve saldırılarına tepki gösterdi.

Programda, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, Filistin'de verilen şehitler dolayısıyla gıyabi cenaze namazı kıldırdı ve dua etti.

Siirt

Siirt'te de İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere saldırılarında şehit düşenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınan Merkez Halid Bin Velid Camisi'nde vatandaşlar cuma namazında bir araya geldi.

Cemaat, cuma namazının ardından Filistin'de şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kıldı, dua etti.

Diyarbakır, İsrail, Mardin, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır, Mardin ve Siirt'te İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi - Son Dakika


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