İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi - Son Dakika

Diyarbakır, Mardin ve Şırnak'ta İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları kınandı.

Mardin

Mardin Kudüs Platformunca, Şakir Nuhoğlu Camisi'nde basın açıklaması yapıldı. Saldırılarda hayatını kaybedenler için gıyabı cenaze namazı kılındı.

İHH Mardin Şube Başkanı Mehmet Timurağaoğlu, Filistinlilere yönelik saldırıları kınayarak, "Mekan olarak her ne kadar uzak olsak da ruhumuz, kalbimiz ve dualarımızla onların yanındayız. Kudüs davası bizim davamız, acıları bizim acımız, sevinçleri de bizim sevincimizdir." dedi.

Basın açıklamasının ardından dualar okundu.