Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı
10 dakika önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Belediye önünden detaylar Polislerin binaya girmesi Bina önündeki zırhlı araçlardan detay VAN - İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 07:09 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Belediye önünden detaylar
Polislerin binaya girmesi
Bina önündeki zırhlı araçlardan detay VAN - İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır
, Mardin
ve Van
Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı.
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