Son Dakika Haberleri: Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı
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Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı

10 dakika önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Belediye önünden detaylar Polislerin binaya girmesi Bina önündeki zırhlı araçlardan detay VAN - İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Belediye önünden detaylar
Polislerin binaya girmesi
Bina önündeki zırhlı araçlardan detay VAN - İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı.
Diyarbakır, Mardin, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 07:09 Kaynak: AA
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