Son Dakika Haberleri: Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlıklarındaki görevlendirmeler - Faik Öztrak
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Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlıklarındaki görevlendirmeler - Faik Öztrak

1 saat önce

-CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

-CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Faik Öztrak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:33 Kaynak: AA
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