Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlıklarındaki görevlendirmeler - Faik Öztrak
1 saat önce
-CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:33 Kaynak: AA
-CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak
'ın açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
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