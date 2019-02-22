Diyarbakır Marketin Kasasını Çaldılar

Marketin kasasını çaldılarDiyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki bir marketin para kasası çalındı.

Marketin kasasını çaldılar



Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki bir marketin para kasası çalındı.



Olay, bu sabah 04.00 sıralarında merkez Bağlar ilçesi Koşuyolu semtinde bulunan market zincirinin şubesinde meydana geldi. Sunay Caddesi'ndeki marketin önüne gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler, marketin kepenginin kilitlerini kırdı. Daha sonra camı kırarak içeri giren kişiler, marketin kasiyer bölümünde bulunan para kasasını alarak kayıplara karıştı.



Sabah işyerine gelen çalışanlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip parmak izi çalışması yaptı. Soygunla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Kurulan Yeni Şirket Sayısında Büyük Artış

Polis Memurunun Ekip Otosunda Cinsel Saldırı Davası Sonuçlandı

Metro İçin İstanbul ve Ankara'ya Milyarlarca Kaynak Ayıran Bakanlık, İzmir'e Sadece 30 Bin Lira Ayırdı

HDP'nin Meclis Başkanı Adayı Serpil Kemalbay, İYİ Parti'nin ise İmam Hüseyin Filiz Oldu