DİYARBAKIR - Marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı - Son Dakika

Diyarbakır'da ve Elazığ'da ticaret il müdürlükleri ve belediye ekipleri tarafından marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile Ticaret İl Müdürlüğünden ekipler, merkez Kayapınar ilçesinde faaliyet yürüten yerel ve zincir marketlerde denetim yaptı.

Bazı marketlerde "fahiş fiyat" ve "etiket" ile ilgili tespit edilen olumsuzluklar nedeniyle işletmecilere yasal işlem uygulandı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Denetim Şube Müdürü Abdulaziz Arı, gazetecilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda denetimleri sürdürdüklerini söyledi.

Arı, "Döviz kurlarındaki düşüşe rağmen hala fiyat artışı yapan market ve iş yeri mevcut. Bunlara yönelik daha sıkı şekilde denetimlerimiz yoğunlaşacak. Bu konuda olumsuzluk tespit ettiğimiz iş yerleri ile ilgili tutanak düzenleyerek Ticaret İl Müdürlüğüne gönderiyoruz." dedi.

Bu yıl 550 firmada 9 bin 600 civarında ürünü denetlediklerini aktaran Arı, "Gece gündüz denetimlerimiz devam edecek." ifadesini kullandı.

Markette alışveriş yapan Cengiz Ersan, denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Dolar kurunda düşüş yaşandı fakat bu raflara yansımadı. Denetimlerin sürekli olmasını istiyoruz. Kurallara uymayanlara ceza kesilmesini istiyorum." dedi.