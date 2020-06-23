DİYARBAKIR Mercimek ekilen tarlalarda yabani ot yetişti, çiftçiler şoke oldu - Son Dakika

DİYARBAKIR Mercimek ekilen tarlalarda yabani ot yetişti, çiftçiler şoke oldu

Mercimek ekilen tarlalarda yabani ot yetişti, çiftçiler şoke olduDİYARBAKIR'da, 150 dönümlük mercimek tarlasına yağmur yağınca serpilen ilaç etkisini yitirdi.

Mercimek ekilen tarlalarda yabani ot yetişti, çiftçiler şoke oldu

DİYARBAKIR'da, 150 dönümlük mercimek tarlasına yağmur yağınca serpilen ilaç etkisini yitirdi. Bu nedenle tarlada mercimek yerine, boyları 1 metreyi aşan yabani hardal otları yetişti. Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu, ilacın etkisini yitirmesinin birden fazla nedeni olduğunu belirterek, "Özellikle aşırı yağmur yağdığı zaman maalesef ki geniş ve dar yapraklı otlar nüksedebiliyor. Bazen çiftçi de ilacın dozajını kısabiliyor. İlaçlamada dozaj, zamanlama ve rüzgar çok önemlidir. Bunların hepsi etkendir" dedi.

Bağlar ilçesine bağlı kırsal Çiçekliyurt Mahallesi'nde tarlalarına mercimek eken bazı çiftçilerin yabani otlar için serptiği ilaçlar, nisan ve mayıs aylarında yağan yağmur nedeniyle etkisini yitirdi. Tarlalarda mercimek yerine, boyları yer yer 1 metreyi aşan otlar ortaya çıktı. Komşu tarlalarda hasat yapılırken, mercimek yetişmeyen tarlalarındaki yabani otlarla baş başa kalan çiftçiler, zararlarının büyük olduğunu belirterek, mağduriyetlerini dile getirdi.

'İNSAN BOYUNA GELİYOR'

Çiçekliyurt Mahallesi'nde 150 dönümlük tarlasına bu yıl mercimek eken Mesut Akpirinç, yabani otların insan boyuna kadar geldiğini ifade ederek, "İlaçladık ama işe yaramadı. Mercimek diye bir şey kalmadı. Yabani otlar, mercimeği yok etti. İlaçlamadan sonra yağan yağmur nedeniyle, hepsi yabani hardal oldu. Bunu biçsem bile zararımı çıkartamayız. Tohumu yok etti. Mercimek yok içinde. Hepsi zarardır. Mercimeğin kilosu yaklaşık 3 TL'dir. Bunu biçmiş olsaydım 70 bin TL'ye yakın kazanırdım. Kökü zarardır" diye konuştu.

Kamil Akpirinç ise gübresi, tohumu, mazotu, işçi ücreti, ilacı derken çok masraf yaptıklarını dile getirerek, "Yabani otlar için ilacı attıktan sonra yağmur çok yağdı. O ilacın etkisi hep gitti. Bu otların ismi hardaldır. Bunlar ortaya çıkınca mercimek battı. Hiçbir şey yok. İlacı hepsini götürdü. Bu sene zararımız çoktur. 100 TL işçi yevmiyesi, 500 TL traktöre veriyoruz. Bu parayı nereden çıkaracağız. Hepsi zarardır. Biz ne yapalım" ifadelerini kullandı.

'DOZAJ VE ZAMANLAMA ÇOK ÖNEMLİ'

Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu da ilacın etkisini yitirmesinin birden fazla nedeni olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"İlaçlamada zamanlama da çok önemli. İlaç, yabancı otu, hardalı, geniş ve dar yaprağı belli bir sürede öldürebiliyor. Belli bir süreyi aştıktan sonra, yani ot kendini tuttuktan sonra o otu öldüremezsiniz. Bunların hepsi etkendir. Bütün suçu ilaca yıkmak da yanlıştır. Çok fazla yağmurdan olmuş olabilir. Nasıl ki bir insanda hastalık nüksediyorsa toprakta da olabilir. Özellikle aşırı yağmur yağdığı zaman maalesef ki geniş ve dar yapraklı otlar nüksedebiliyor. Bazen çiftçi de ilacın dozajını kısabiliyor. İlaç ruhsatında bir litre, 10 dönüme giriyorsa biz bunu 15 dönüme koyarsak yanlış olur. O etkisini kaybediyor. İlaçlamada dozaj, zamanlama ve rüzgar çok önemlidir, bunların hepsi etkendir."

DİYARBAKIR Mercimek ekilen tarlalarda yabani ot yetişti, çiftçiler şoke oldu

Yenişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 10:30 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR Mercimek ekilen tarlalarda yabani ot yetişti, çiftçiler şoke oldu - Son Dakika

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