Yenişehir Belediyesinden kaldırım işgallerine yönelik gece denetimi - Son Dakika
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Yenişehir Belediyesinden kaldırım işgallerine yönelik gece denetimi

01.10.2022 12:46
Yenişehir Belediyesinden kaldırım işgallerine yönelik gece denetimi

Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesinde kaldırım işgallerine yönelik denetim yapıldı.

Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesinde kaldırım işgallerine yönelik denetim yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ile Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geç saatlerinde kaldırım işgallerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, iş yerlerinin önündeki kaldırım ve caddelerde teşhir amaçlı bırakılan eşya, malzeme, masa sandalye, saksı, duba, flama ve stantları kaldırttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, kaldırım ve caddeleri işgal eden işletmelere izin verilmeyeceğini belirtti.

Vatandaşların şikayetleri üzerine birçok mahallede denetim yapıldığını dile getiren Beşikci, şöyle konuştu:

"Denetimlerde olumsuzluğa neden olan işletmelere idari yaptırım uygulandı. Denetimleri daha da sıklaştıracağız. Vatandaşlardan böyle durumlarda Yenişehir Belediyesi WhatsApp Destek Hattı olan 0532 778 96 54 numaraya durumu bildirmelerini bekliyoruz."

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Diyarbakır, Yenişehir, Hisarcık, Zabıta, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yenişehir Belediyesinden kaldırım işgallerine yönelik gece denetimi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yenişehir Belediyesinden kaldırım işgallerine yönelik gece denetimi - Son Dakika
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