Son dakika... DİYARBAKIR MERKEZLİ 10 İLDE POS TEFECİLİĞİ OPERASYONU 34 GÖZALTI - Son Dakika
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Son dakika... DİYARBAKIR MERKEZLİ 10 İLDE POS TEFECİLİĞİ OPERASYONU 34 GÖZALTI

05.04.2022 15:11

Edinilen son dakika gelişmesine göre DİYARBAKIR merkezli 10 ilde, üçüncü şahıslar adına çıkarılan pos cihazları ve sanal pos hesapları üzerinden tefecilik yaptıkları belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 34 kişi gözaltına alındı.

DİYARBAKIR merkezli 10 ilde, üçüncü şahıslar adına çıkarılan pos cihazları ve sanal pos hesapları üzerinden tefecilik yaptıkları belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 34 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin bu yöntemle 1 milyar 200 milyon TL'lik para akışı gerçekleştirdiği belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bismil ilçesinde, üçüncü şahıslar adına çıkartılan pos cihazları ve sanal pos hesapları üzerinden, kredi kartı borcu ve nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlardan komisyon almak suretiyle kredi kartından çekim işlemi yaparak tefecilik suçunu işleyen suç örgütünü tespit edildi. Şüphelilerin bu yöntemle 220 olayda yaklaşık 1 milyar 200 milyon TL para akışı gerçekleştiği belirlendi. Şüphelilere yönelik Diyarbakır merkezli İstanbul, Sakarya, Aydın, Giresun, Kayseri, Antalya, Hatay, Şırnak ve Batman'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 34 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 46 mermi, 4 şarjör, çok sayıda senet, üçüncü şahıslar adına düzenlenmiş kredi kartı, pos slipleri, ajandalar ve not defterleri ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Son dakika... DİYARBAKIR MERKEZLİ 10 İLDE POS TEFECİLİĞİ OPERASYONU 34 GÖZALTI
Son dakika... DİYARBAKIR MERKEZLİ 10 İLDE POS TEFECİLİĞİ OPERASYONU 34 GÖZALTI
Son dakika... DİYARBAKIR MERKEZLİ 10 İLDE POS TEFECİLİĞİ OPERASYONU 34 GÖZALTI
Son dakika... DİYARBAKIR MERKEZLİ 10 İLDE POS TEFECİLİĞİ OPERASYONU 34 GÖZALTI
Son dakika... DİYARBAKIR MERKEZLİ 10 İLDE POS TEFECİLİĞİ OPERASYONU 34 GÖZALTI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... DİYARBAKIR MERKEZLİ 10 İLDE POS TEFECİLİĞİ OPERASYONU 34 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... DİYARBAKIR MERKEZLİ 10 İLDE POS TEFECİLİĞİ OPERASYONU 34 GÖZALTI - Son Dakika
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