Hava destekli 4 bin 200 polis ve jandarmanın yer aldığı operasyonda 292 hedefin söz konusu olduğunu kaydeden Soylu, şu ana kadar 213 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.

Kaynak: AA

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Süleyman Soylu, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Diyarbakır merkezli 10 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon - Son Dakika

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