Diyarbakır merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 15 askeri personel gözaltına alındı - Son Dakika

Diyarbakır merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 15 askeri personel gözaltına alındı

DİYARBAKIR - Diyarbakır merkezli 11 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 15 askeri personel gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yapılan araştırmalar sonucunda sabit hatlardan örgüt yöneticisi konumunda bulunan şahıslar tarafından arandığı tespit edilen 11'i muvazzaf 18 askeri personele yönelik gözaltı kararı verildi. Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik sabah saatlerinde Diyarbakır merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 15 şahıs yakalanırken, 3 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.