Diyarbakır merkezli 11 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 6 askeri personel tutuklandı - Son Dakika

Diyarbakır merkezli 11 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 16 askeri personelden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yapılan araştırmalar sonucunda ankesörlü sabit hatlardan arandığı tespit edilen 18 askeri personelin yakalanmasına yönelik 5 Haziran'da operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 16 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 10'u adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Operasyonlarda yakalanmayan 2 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
(Hasan Dayan/İHA)