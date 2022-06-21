Diyarbakır merkezli 11 ilde uyuşturucu satıcılarına 'Kökünü Kurutma Operasyonu: 213 gözaltı - Son Dakika
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Diyarbakır merkezli 11 ilde uyuşturucu satıcılarına 'Kökünü Kurutma Operasyonu: 213 gözaltı

21.06.2022 08:26
Diyarbakır merkezli 11 ilde uyuşturucu satıcılarına 'Kökünü Kurutma Operasyonu: 213 gözaltı

DİYARBAKIR merkezli 11 ilde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 04.00'te startını verdiği, 4 bin 200 polisin katılımıyla sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda aralarında 2 'baroniçe'nin de olduğu 213 şüpheli gözaltına alındı.

DİYARBAKIR merkezli 11 ilde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 04.00'te startını verdiği, 4 bin 200 polisin katılımıyla sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda aralarında 2 'baroniçe'nin de olduğu 213 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonu Diyarbakır'dan yöneten Bakan Soylu, "Diyarbakırımızı uyuşturucu açısından zehirlemeye çalışan, en tepe yöneticiler olmak üzere, baronlar ve baroniçeler başarılı bir şekilde gözaltına alınmışlardır. Kalanları da gözaltına alınacaklardır " dedi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı'nın desteğiyle, büyük çoğunluğunun metamfetamin satıcısı olduğu şüphelilerinin oluşturduğu örgüte yönelik İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun startıyla hava destekli 'Kökünü Kurutma Operasyonu' başlatıldı. Diyarbakır merkezli İstanbul, Bursa, Batman, Şanlıurfa, Van, Muş, Bitlis, Erzurum, Eskişehir ve Mardin'de gerçekleştirilen operasyonda 4 bin 200 polis görev alıyor. Ayrıca 20 narkotik madde arama köpeğinin de bulunduğu operasyonda, 292 şüpheliye ait 205 adreste aramalar gerçekleştiriliyor.

SABAH 04.00'DA BAŞLAYAN OPERASYONDA 213 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDITürkiye'de bu zamana kadar gerçekleştirilen en büyük çaplı sokak satıcısı operasyonlarından biri olduğu ve bu operasyonla kimyasal nitelikli uyuşturucuları satan şüphelilerin tamamının tek seferde yakalanmalarının amaçlandığının belirtildiği operasyona geçen yıl 'Diyarbakır Narko Alan' projesi kapsamında elde edilen bilgilerin detaylı analiz edilmesi sonucu karar verildiği belirtildi. Bakan Soylu, devam operasyonda şuana kadar 213 şüphelinin gözaltına alındığını belirterek, "Operasyonumuz 'kökünü kurutma Operasyonu'. Önemi şuradadır; Hem baronlar hem baroniçeler, hem narko terör hem sokak satıcıları, bütün hepsi 21 Eylül'de başlayan 'Narko Alan' projemizin akabinde tek tek tespit edilmiştir. İyi bir koordinasyonla sonucu alabildiğimiz bir operasyon gerçekleşti. Bu operasyonda 292 hedef söz konusuydu. Birçoğu Diyarbakır'da ve yine 292 hedefin 8'i jandarma bölgesinde. 292 hedefe sabah 04.00 itibariyle 4 bin 200 polis arkadaşımız 400 araç, 20 narkotik köpeği, 05.00 itibariyle evlere girilmek suretiyle şu ana kadar 213 gözaltı yapıldı. Kolay bir operasyon değil. Şuana kadar esrar, metamfetamin, kokain ve uyuşturucu hap, tabanca, kaleşnikof, birçok malzeme ele geçirilmiştir. Malzemeden daha ziyade Diyarbakırımızı uyuşturucu açısından zehirlemeye çalışan, en tepe yöneticiler olmak üzere, baronlar ve baroniçeler başarılı bir şekilde gözaltına alınmışlardır. Kalanları da gözaltına alınacaklardır. Girilen bazı adreslerde gerek örgüt paçavraları gerekse kaleşnikoflar da ele geçirildi. Elbette ki burada geçmişten gelen bir alışkanlık olmak üzere bir taraftan uyuşturucu, bir taraftan uyuşturucudan elde edilen terör finansmanı elbette ki var. 2,5 yıldır sadece örgütlere ve uyuşturucuya yönelik operasyon yapmıyoruz. Bunun finansmanına yönelik operasyonlar da gerçekleştiriyoruz. En kıymetlisi bu. Terör örgütlerinin gelirine el koyabilme şansına sahipsiniz. Bu gerek terör örgütlerini, gerek suç örgütlerini gerek uyuşturucu örgütlerinin tamamen kurutmaya yönelik bir adımdır. Terörün ve suç gelirlerinin finansman ayağı da bizim açımızdan en önemli ayak olarak projelendirilmektedir. Delillendirilmektedir ve detaylandırılmaktadır, ortaya konulmaktadır. Dün sabah yine Maliye Bakanımızla birlikte imzaladığımız terörün suç gelirleri sebebiyle el koyduklarımız, resmi gazetede yayınlanma imkanına sahip olacaktır. Bugün 1 operasyon daha başladı. 61 tim ve 960 personelle narko terör operasyonu. O da Eren Abluka-18 Operasyonu. 250 hedefin 50'sini almıştık. İnşallah diğer hedeflere yönelik operasyon bu. Allah jandarmamızın ayağına taş değdirmesin" diye konuştu.8 AYLIK ÇALIŞMAÖte yandan, İran'da üretilen sentetik uyuşturucuları sınır illerinden Diyarbakır'a getiren ve çevre illere dağıtan örgüt yöneticisi, örgüt üyeleri ve bunlara bağlı olarak uyuşturucu madde ticaretini, kadınları ve çocukları da kullanarak gerçekleştiren sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmada operasyon gününe kadar, 243 kilo esrar ve türevleri, 10 kilo 467 gram metamfetamin, 34 gram kokain, 10 uyuşturucu hap, 5 gram eroin, 1  tabanca ve 3 hassas terazi ele geçirildiği, gözaltına alınan 184 şüpheliden 64'ünün tutuklandığı belirtildi. Şüphelilere yönelik 8 ay süren titiz çalışmalar neticesinde örgütün en üst piramidinde 2 kadın elebaşının bulunduğu, uyuşturucu sevkiyatı ve para transferinin bir kısmının bunlar üzerinden yapıldığı tespit edildi.


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Son Dakika! Bakan Soylu kameralar karşısına geçerek duyurdu! 10 ilde 'Kökünü Kurutma Operasyonu' başladı Son Dakika! Bakan Soylu kameralar karşısına geçerek duyurdu! 10 ilde 'Kökünü Kurutma Operasyonu' başladı DİYARBAKIR - 10 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon DİYARBAKIR - 10 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon
Kaynak: DHA

Süleyman Soylu, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır merkezli 11 ilde uyuşturucu satıcılarına 'Kökünü Kurutma Operasyonu: 213 gözaltı - Son Dakika

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