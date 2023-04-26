Diyarbakır merkezli 21 ilde gerçekleştirilen terör operasyonunda gözaltı sayısı 128'e çıktı - Son Dakika
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Diyarbakır merkezli 21 ilde gerçekleştirilen terör operasyonunda gözaltı sayısı 128'e çıktı

26.04.2023 10:17

Diyarbakır merkezli 21 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 128'e çıktı. Soruşturmada terör örgütü PKK'nın yeni alan yapılanmasının deşifre edildiği duyurulurken, gözaltına alınan şüpheliler arasında 60'a yakın sokak eyleminin planlayıcıları, örgüte finans sağlayanlar ile örgütün medya yapılanmasında yer alan kişiler, örgüte müzahir medya aracılığıyla propaganda yapanlar, avukatlar, bazı dernek yöneticilerinin bulunduğu söylendi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon başlatıldı.

Diyarbakır merkezli 21 ildeki terör operasyonunda gözaltı sayısı 128'e yükseldi

ALAN VE HAMLE YAPILANMASI DEŞİFRE EDİLDİ

Terör örgütü PKK/KCK'nın yeni alan yapılanması, alan ve hamle yapılanmasının deşifre edildiği soruşturmada, polis ekiplerince 21 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şu ana kadar 128 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır merkezli 21 ildeki terör operasyonunda gözaltı sayısı 128'e yükseldi

"ÖRGÜTÜN MEDYA YAPILANMASINDA YER ALAN KİŞİLER"

Şüpheliler arasında 2017'den bu yana 60'a yakın sokak eyleminin planlayıcıları, örgüte finans sağlayanlar ile örgütün medya yapılanmasında yer alan kişiler, örgüte müzahir medya aracılığıyla propaganda yapanlar, avukatlar, bazı dernek yöneticileri ile dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinden 4'ünün evladını dağa götürdüğü tespit edilenler de bulunuyor. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Diyarbakır merkezli 21 ildeki terör operasyonunda gözaltı sayısı 128'e yükseldi
Kaynak: İHA
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Diyarbakır, Cumhuriyet, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır merkezli 21 ilde gerçekleştirilen terör operasyonunda gözaltı sayısı 128'e çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır merkezli 21 ilde gerçekleştirilen terör operasyonunda gözaltı sayısı 128'e çıktı - Son Dakika
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