Sözde turizm şirketlerine yönelik Diyarbakır merkezli operasyonda 8 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Sözde turizm şirketlerine yönelik Diyarbakır merkezli operasyonda 8 kişi tutuklandı

25.09.2022 17:05
Sözde turizm şirketlerine yönelik Diyarbakır merkezli operasyonda 8 kişi tutuklandı

Diyarbakır merkezli 3 ilde sözde turizm şirketlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Diyarbakır merkezli 3 ilde sözde turizm şirketlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin, yaklaşık 3 ay önce sözde turizm şirketlerine yönelik başlattığı takip sonucu Diyarbakır, İstanbul ve İzmir'de 21 Eylül'de düzenlenen "Alakart" adı verilen eş zamanlı operasyonda yakalanan 13 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen "CEO" lakaplı zanlının de bulunduğu 8'i tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hakkında 80 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlenen "CEO" lakaplı zanlının ifadesinde, daha önce turizm şirketinde çalıştığını, tur organizasyonu yaptığını, eylemlerine bu şekilde başladığını, artık kendisi için tatilin bittiğini söylediği öğrenildi.

Diyarbakır merkezli 3 ilde düzenlenen "Alakart" adı verilen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli yakalanmış, adreslerdeki aramalarda 35 GSM hattı ele geçirilmişti. Suç örgütünün elebaşı olduğu öne sürülen "CEO" lakaplı şüpheli hakkında 80 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve güvenlik güçlerince 2 yıldır arandığı belirlenmişti.

Suç örgütü üyelerinin farklı illerde hedef olarak belirledikleri restoran ve otellerle sözde turizm şirketleri adına iletişim kurdukları, büyük kafilelere rezervasyon yaptırarak ürün ve gıda malzemesi alınması için kendilerinin belirlediği firmalara yönlendirdikleri ancak parasını peşin aldıkları malları teslim etmeyerek haksız kazanç sağladıkları belirlenmişti.

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Kaynak: AA

Diyarbakır, İzmir, CEO, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sözde turizm şirketlerine yönelik Diyarbakır merkezli operasyonda 8 kişi tutuklandı - Son Dakika

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