Son dakika haberi | Diyarbakır merkezli 5 ilde terör operasyonunda 14 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Diyarbakır merkezli 5 ilde terör operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

04.03.2022 13:18
Son dakika haberi | Diyarbakır merkezli 5 ilde terör operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

Son dakika haber: Diyarbakır merkezli 5 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır merkezli 5 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün terör örgütü PKK/KCK'nın şehir yapılanmasına yönelik yaptığı hassas çalışmalar sonucunda, örgütün kırsal alanına eleman temin etmek için gençlik yapılanması adı verilen oluşuma ideolojik eğitim verdiği tespit edilen zanlılara yönelik bugün Diyarbakır merkezli 5 ilde 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, çok sayıda toplatma kararı bulunan kitap, dergi, doküman ve dijital materyaller ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

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Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele, Diyarbakır, Terör, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Diyarbakır merkezli 5 ilde terör operasyonunda 14 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Diyarbakır merkezli 5 ilde terör operasyonunda 14 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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