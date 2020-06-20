Diyarbakır merkezli 5 ilde terör operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika

Diyarbakır merkezli 5 ilde terör operasyonu: 11 gözaltı

DİYARBAKIR - Diyarbakır merkezli 5 ilde gerçekleştirilen terör operasyonlarında 11 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve örgüt mensuplarının yakalanmalarına yönelik çalışmalar devam ediyor. Terör örgütünün gençlik yapılanması olan YDG-H'nin yetersiz kalması üzerine şehir merkezlerine kırsaldan gönderilen silahlı örgüt mensupları ile şehir merkezlerinde bulunan ÖS-YDG-H mensupları ve yerel birlik olarak adlandırılan silahlı milis-işbirlikçi yapılanmalarını tek bir çatı altında toplayarak sözde Halkla İlişkiler Komutanlığına bağlı olarak faaliyet gösterecek YPS adı altında eylem ve faaliyette bulundukları tespit edilen şahıslara yönelik olarak operasyon gerçekleştirildi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü merkezli, İstanbul, Konya, Mardin ve Tunceli İl Emniyet Müdürlüklerince koordineli olarak 19 Haziranda gerçekleştirilen operasyon kapsamında 14 şüpheli şahıstan 11'i yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.