Son dakika haberi: Diyarbakır merkezli 6 ilde dev dolandırıcılık operasyonu - Son Dakika

Diyarbakır merkezli 6 ilde dev dolandırıcılık operasyonu

52 vatandaşı internet üzerinden dolandıran 8 kişi tutuklandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır merkezli 6 ilde 14 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda hasarlı araçlara dair oluşturulan sözde satış ilanları ile mağdurlara ulaşıldığı, ilanların inandırıcı olması için illegal yollarla elde edilen gerçek şahıs ve araçlara ilişkin ruhsat bilgilerinin ve fotoğraflarını da kullanan şebekeye yönelik operasyon yapıldı. 52 vatandaşı 1 milyon 500 bin lira dolandıran 10 şüpheli gözaltına alındı, 8 kişi tutuklandı.

Diyarbakır merkezli 6 ilde 14 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda hasarlı araçlara dair oluşturulan sözde satış ilanları ile mağdurlara ulaşıldığı, ilanların inandırıcı olması için illegal yollarla elde edilen gerçek şahıs ve araçlara ilişkin ruhsat bilgilerinin ve fotoğrafların da kullanan şebekeye yönelik operasyon yapıldı. Edinilen bilgilere göre, internet üzerinden işlenen dolandırıcılık suçlarının önlenmesi ve meydana gelen suçların faillerinin yakalanması amacıyla Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda, Diyarbakır ilini merkez alan bir suç örgütünün, ülke genelinde ikinci el alışveriş konusunda popüler olan bir internet sitesi ile yine popüler bir sosyal medya platformu üzerinden dolandırıcılık eylemlerinde bulunduğu tespit edildi.

Suç örgütü üyelerinin örgüt üyesi 'hacker' lar tarafından açılan çok sayıda profili ellerinde bulundurarak bu hesaplar ile oluşturulan sahte satış ilanları üzerinden özellikle oto kaportacılık ve giyim üzerine faaliyet yürüten esnafı hedef alarak hasarlı araçlara dair oluşturulan sözde satış ilanları ile mağdurlara ulaşıldığı, ilanların inandırıcı olması için illegal yollarla elde edilen gerçek şahıs ve araçlara ilişkin ruhsat bilgilerinin ve fotoğrafların da kullanıldığı, sahte profillerde özellikle asker, avukat, doktor meslek gruplarına ait fotoğrafların tercih edilerek anlaşmaya varılması üzerine mağdurlardan öncelikle bir miktar kaparo istenildiği, ardından satışın gerçekleştiğine inanılması için sahte satış sözleşmeleri ve araç ruhsatları düzenlenerek fotoğrafının gönderildiği, satışın gerçekleştiğine inanan mağdurun çok yüklü miktarlara varabilen satış bedelinin tamamını suç örgütünün kontrolünde olan banka hesaplarına gönderdiği tespit edildiği bildirildi.

Örgüt üyelerinin, aynı yöntemler ile sözde toptan kıyafet satış ilanları da yayınlayarak vatandaşlara ulaştığı, yapılan pazarlığın ardından ikna edilen mağdurların satış bedelinin tamamını örgüt hesaplarına gönderdikleri anlaşılmış ve araştırmaların derinleştirilmesi sonucunda bu yöntemler ile ülke genelinde 52 vatandaşın yaklaşık olarak 1 milyon 500 bin lira zarara uğratan suç örgütüne yönelik, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda yapılan 3 ay süreli teknik ve fiziki takip sonrasında Diyarbakır merkezli olarak, Diyarbakır Bağlar, Kayapınar, Sur, Yenişehir ve Bismil ilçelerinin yanı sıra İstanbul, Antalya, Mersin, Gaziantep ve Siirt illerinde eş zamanlı olarak 14 farklı adrese yapılan operasyon kapsamında, 12 şüpheliden 10'u gözaltına alındı, 2 şüpheli hakkında yakalamaya yönelik çalışmaları ise sürüyor. Gözaltına alınan şüphelilerin evinde yapılan aramalarda bir adet av tüfeği, yüklü miktarda nakit para, cep telefonu, bilgisayar ve tablet gibi çok sayıda dijital materyale el konulduğu öğrenildi.

10 şüpheli emniyette yapılan işlemlerinin ardından adli Makamlara sevk edildi. Savcılıkta sorgularının ardından 8 kişi tutuklanırken 2 kişi ise serbest bırakıldı.