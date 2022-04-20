Diyarbakır merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon: 44 kişi hakkında gözaltı kararı - Son Dakika
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Diyarbakır merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon: 44 kişi hakkında gözaltı kararı

20.04.2022 11:02
Diyarbakır merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon: 44 kişi hakkında gözaltı kararı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Diyarbakır merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Diyarbakır merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Aralarında Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarından birinin de olduğu 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Alınan bilgilere göre, Diyarbakır Emniyeti Terör ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince bölücü terör örgütünün (BTÖ) mali yapılanmasına yönelik Diyarbakır merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 44 kişi hakkında gözaltı kararının verildiği operasyon ile ilgili Diyarbakır Emniyeti, 2019 yerel seçimleri sonrasında HDP'li belediyelerin bazı ihalelerde usulsüzlük yaptıklarını bu sayede terör örgütüne kaynak aktarıldıklarını belirledi.

Yaklaşık 2 yıl süren titiz çalışmalar neticesinde önemli delillere ulaşılması üzerine HDP'li belediyeler döneminde bazı iş yerleri aracılığıyla örgüte para aktarıldığı ve bu soruşturmanın örgütün finansal ağını ortaya çıkaracağı belirtildi.

Gözaltı kararı verilenler arasında Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarından birinin de olduğu bilgisine ulaşıldı. Şüpheli şahısların yakalanması için emniyetin çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

(Sedat Irmak - İHA)

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Diyarbakır merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon: 44 kişi hakkında gözaltı kararı Diyarbakır merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon: 44 kişi hakkında gözaltı kararı Diyarbakır'da HDP'li belediyeler döneminde PKK'ya para transfer eden 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı Diyarbakır'da HDP'li belediyeler döneminde PKK'ya para transfer eden 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı HDP önündeki ailelerin evlat nöbetine 284'ncü aile katıldı HDP önündeki ailelerin evlat nöbetine 284'ncü aile katıldı

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Kaynak: İHA

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